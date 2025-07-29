سه آموزه مهم امام باقر(ع) برای سعادت در دنیا و آخرت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «سید جعفر علمالهدی» کارشناس دینی و سخنران حرم مطهر رضوی در ویژهبرنامه شام میلاد امام محمد باقر(ع) که در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: حضرت امام محمد باقر(ع) در زمان واقعه عاشورا کودکی چهار ساله بودند و همه مصائب وارد شده بر سیدالشهدا(ع) و کاروان اسرا را از نزدیک دیدند. ایشان که در همه علوم سرآمد بودند، سه رکن اساسی را به عنوان عوامل دستیابی انسان به سعادت دنیا و آخرت، معرفی کردهاند.
این کارشناس دینی، اظهار کرد: از منظر امام محمد باقر(ع)، اولین و مهمترین گام در جهت رسیدن به کمال، شناخت صحیح دین و آگاهی از آموزههای آن است، چرا که اگر انسان شناخت درستی از دین نداشته باشد، در معرض انحراف و گمراهی، قرار میگیرد.
وی با انتقاد از کمتوجهی برخی والدین نسبت به تربیت دینی فرزندان، عنوان کرد: بسیاری از والدین، از مهمترین وظیفه خود که تربیت دینی فرزندان و آشنا کردن آنها با احکام و مسائل دینی است غافل شدهاند و بیشتر وقت و هزینه خود را، صرف آموزش امور غیر ضروری از جمله رشتههای مختلف ورزشی و یا زبانهای خارجی به فرزندان، میکنند.
حجتالاسلام علمالهدی، صبر و استقامت در برابر مشکلات را، از دیگر عوامل دستیابی به کمال از منظر امام محمد باقر(ع) عنوان کرد و افزود: صبر و استقامت نه تنها در برابر مشکلات فردی، بلکه در برابر دشمنان نیز از اهمیت بالایی برخورداراست.
وی گفت: تدبیر معیشت به عنوان سومین عامل سعادت انسانها از دیدگاه امام محمد باقر(ع) مطرح شده که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکند، بلکه باعث افزایش عزت نفس و کاهش وابستگی فرد به دیگران نیز، میشود.
