«شب‌های پرستاره»؛ روایتی زنده از روزهای آتش و ایمان

۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۶
کد خبر: 1712983
به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مراسم «شب‌های پرستاره» ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با روایتگری حاج حسین یکتا نهم و دهم مردادماه ۱۴۰۴ در گلزار شهدای بهشت زهرا (س)، مجاور قطعه ۴۲ برگزار می‌شود.

این برنامه با محوریت بازخوانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و روایت ناگفته‌هایی از آن ایام، فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای این جنگ و تاملی دوباره در رشادت‌های رزمندگان اسلام.

«شب‌های پرستاره» نهم و دهم مرداد، هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء برگزار شده و با توجه به تقارن آن با شب شهادت امام حسن مجتبی علیه‌السلام (هفتم صفر) و ایام منتهی به اربعین حسینی، حال و هوایی ویژه خواهد داشت.

