اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بحرین در همبستگی با مردم غزه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زندانیان سیاسی زندان جو بحرین در بیانیهای اعلام کردند که از روز سهشنبه از دریافت غذا خودداری کرده و دست به اعتصاب غذا میزنند. این اقدام در همبستگی با مردم مظلوم غزه و با هدف برانگیختن هوشیاری در دل ملت خود و امت اسلامی برای پایان دادن به رنجهای مردم محاصرهشده غزه انجام میگیرد.
در این بیانیه آمده است: وجدان انسانی جهانی در آزمونی دشوار قرار دارد، البته اگر هنوز زنده باشد، زیرا در برابر فجایع و کشتارهای وحشیانهای که علیه مردم سرافراز غزه رخ میدهد، سکوت کرده و هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
آنان تأکید کردند که ظلم تا آنجا پیش رفته که مردم بیدفاع غزه اکنون در برابر چشمان جهان، از گرسنگی جان میسپارند، بدون آنکه صدای جهانی برای توقف این جنایات بلند شود.
زندانیان اعلام کردند: ما، زندانیان بحرینی، حاضریم خود را تا مرز نابودی از گرسنگی برسانیم و غذای خود را به مردم غزه بدهیم؛ این حداقل کاری است که میتوان انجام داد. باید ننگ سکوت را با حرکت مداوم و فعال شست و با روند خائنانه عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر مقابله کرد.
در پایان، آنان به سخنان آیتالله شیخ عیسی قاسم نیز استناد کردند که گفته بود: ما به خود ظلم میکنیم اگر در برابر این فجایع و مصیبتهایی که بر سر برادران مسلمانمان در غزه آمده، بیتفاوت باشیم و در کمک اندک و زیاد خود به آنان بخل ورزیم؛ در حالیکه رنج آنان به سنگینی کوههاست.
