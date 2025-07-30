به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در نشست خبری همراه با دیگر رهبران مرکزی، تصمیم دولت مبنی بر بستن مسیرهای زمینی زائران امام حسین(ع) را غیرقانونی و غیرشرعی دانست و آن را به شدت محکوم کرد.

وی تاکید کرد: دولت موظف است به همه شهروندان خود خدمات و تسهیلات ارائه دهد، اما متأسفانه دولت‌ها از حمایت از حقوق پایه‌ای شیعیان کوتاهی می‌کنند و حتی هیچ مشورتی با ذینفعان برای این تصمیم صورت نگرفته است.

راجه ناصر گفت: زائران طبق تصمیمات دولت برای بلیت، هتل و ویزا بیش از ۵۰ میلیارد روپیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ولی دولت هیچ اقدامی برای تسهیل سفر آن‌ها انجام نمی‌دهد. این بی‌توجهی باعث شده میلیون‌ها نفر از حق آزادی مذهبی محروم شوند، در حالی که قانون اساسی پاکستان به صراحت حقوق مذهبی همه شهروندان را تضمین می‌کند.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان افزود که وزیر کشور اخیراً به ایران سفر کرده و درباره خدمات رسانی به زائران گفتگوهایی بین مقامات ایران و عراق انجام شده است، اما به ناگاه اعلام شد که زائران حق عبور از مسیرهای زمینی را ندارند.

راجه ناصر این تصمیم را ناشی از بی‌کفایتی و غفلت دولت دانست و گفت پیش از این هم به علت سهل‌انگاری دولت، ۶۷ هزار نفر از حج محروم شدند و حالا هم زائران از زیارت بازمانده‌اند.

وی تاکید کرد: اگر مسیر زمینی ناامن است، باید مسیرهای هوایی یا دریایی جایگزین ارائه شود، ولی دولت هیچ راه‌حلی پیشنهاد نکرده و به طور کامل زائران را از زیارت محروم کرده است.

عالم شیعه پاکستان گفت: زیارت حق بنیادی ماست و اجازه نمی‌دهیم این حق سلب شود. این اعتراضات سیاسی نیست بلکه نشانه عشق به امام حسین(ع) است و مسئولیت هر اتفاق ناگوار به عهده دولت خواهد بود.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در پایان افزود که اسرائیل و آمریکا نمی‌خواهند مردم به زیارت بروند و اگر دولت نمی‌تواند مسیرها را امن کند، باید کنار برود. اعتراضات مسالمت‌آمیز در سراسر پاکستان برگزار خواهد شد و همه شیعیان کشور یکپارچه برای دفاع از حقوق خود تلاش خواهند کرد. این موضوع مسئله مذهبی میلیون‌ها انسان است و نه یک مسأله حزبی یا سیاسی.

