برگزاری دوره فهم و تفسیر قرآن کریم ویژه اساتید حوزه علمیه قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوره فهم و تفسیر قرآن کریم با همکاری مدیریت ترویج قرآن کریم و حدیث حوزه علمیه قم و ستاد تفسیر قرآن کریم آغاز شد. مرحله نخست این دوره از روز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ در محل ستاد تفسیر قرآن کریم آغاز شده و تا پنج‌شنبه ۹ مرداد ادامه خواهد داشت.

این دوره که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود، با حضور بیش از ۳۰ نفر از اساتید حوزه علمیه قم همراه است و هدف از آن ارتقای سطح علمی و مهارتی اساتید در حوزه فهم و تفسیر آیات قرآن کریم عنوان شده است.

