به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم افتتاحیه بیست‌ویکمین دوره آموزش مهارت‌های بیان تفسیر در ستاد تفسیر قرآن کریم برگزار شد. این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

در ابتدای این برنامه، حجت‌الاسلام دکتر مسعود حکیمیان، معاون آموزش ستاد، ضمن خیرمقدم به اساتید و دانش‌پژوهان گفت: رسالت ما در معاونت آموزش، تربیت قرآن‌پژوهانی است که بتوانند معارف وحیانی را از کلاس درس به متن زندگی منتقل کنند؛ به تعبیر استاد محسن قرائتی، قرآن را باید بچشیم تا بتوانیم آن را به دیگران بچشانیم.

او با اشاره به راهبردهای معاونت آموزش تأکید کرد که این مسیر بر سه محور ارتقای کیفیت آموزش و مهارت اساتید تفسیر، توانمندسازی قرآن‌پژوهان در مسیر پژوهش و تفکر نقادانه و پیوند آموزش تفسیر با نیازهای جامعه و نسل جوان، استوار است.

در ادامه، حجت‌الاسلام و المسلمین چاوشی، مدیر ستاد تفسیر قرآن کریم، ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان و به‌ویژه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، به تاریخچه ستاد اشاره کرد و گفت که خداوند در قرآن برتری را به سه امر تقوا، جهاد و علم بخشیده است. سپس آیات مربوط به این سه محور شامل «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (سوره حجرات، آیه ۱۳)، «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا» (سوره نساء، آیه ۹۵) و «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (سوره مجادله، آیه ۱۱) را یادآور شد.

سپس حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی به ارائه مطالبی درباره شیوه‌های بیان تفسیر پرداخت و به بحث مهم بطن قرآن که از نظریات مرحوم محمد هادی معرفت است اشاره کرد. وی تأکید کرد: این روش می‌تواند قرآن را به‌روز کرده و در پاسخ به پرسش‌های معاصر راهگشا باشد.

در پایان این مراسم از برترین‌های دوره بیستم آموزش مهارت‌های بیان تفسیر نیز تقدیر به‌عمل آمد.

