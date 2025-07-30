به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «سیاوش مسلمی» شامگاه سهشنبه، ۷ مرداد ۱۴۰۴ در نشست با نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس و ادبیات پایداری و مقاومت استان مازندران، با تسلیت ایام اسارت اهلبیت (ع) و شهادت حضرت رقیه (س)، بر لزوم تشکیل پژوهشکده دفاع مقدس در استان مازندران تأکید کرد و گفت: در مدتی که حدود ۱۸ سال در استان کرمان حضور داشتم، پژوهشکدهای با همین محوریت راهاندازی شد که دستاوردهای بزرگی در حفظ و ترویج یاد و خاطره شهدا داشت.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به نقش شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در ثبت خاطرات شهدا و خانوادههای آنان افزود: با وجود حضور لشکر خطشکن ۲۵ کربلا و سرداران برجستهای که مازندران در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است، هنوز کارهای زیادی در این زمینه انجام نشده و ظرفیتهای فراوانی مغفول مانده است.
سردار مسلمی همچنین از بازدید جمعی از سرداران و پیشکسوتان جهاد و شهادت مازندران از پژوهشکده دفاع مقدس کرمان خبر داد و گفت: در این پژوهشکده، کارهای ارزشمندی در حوزه دفاع مقدس صورت گرفته که در کشور کمنظیر است.
وی با اشاره به حضور نویسندگان و پژوهشگران فعال در حوزه دفاع مقدس در مازندران، تصریح کرد: دپس از برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان، جلسات متعددی برای تأسیس پژوهشکده دفاع مقدس برگزار شده و این نهاد میتواند نقش مهمی در بسترسازی سومین کنگره ملی شهدای مازندران ایفا کند.
سردار مسلمی در ادامه، خانوادههای شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و رزمندگان جبهه مقاومت را ذخایر معنوی و سرمایههای ارزشمند استان دانست و تأکید کرد: برای حفظ و ترویج سیره شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت باید با برنامهریزی منسجم و محتوای مستند، زمینه انتقال این میراث گرانبها به نسل آینده را فراهم کنیم.
فرمانده سپاه کربلا در پایان، نقش نویسندگان حوزه دفاع مقدس را در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت کلیدی برشمرد و خاطرنشان کرد: اهالی قلم میتوانند با مستندسازی، روایتگری و پژوهش، گامهای مؤثری در تبیین فرهنگ مقاومت و پایداری بردارند.
گفتنی است, در پایان این مراسم که به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه کربلا برگزار شد از نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس استان مازندران تجلیل شد.
