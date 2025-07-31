به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عباس اسماعیلی» امروز پنجشنبه، 9 مرداد 1404 در گفتوگویی اظهار کرد: تعداد کل ثبتنام برای پیادهروی اربعین در استان به ۳۲هزار و ۷۹۴ نفر رسید که از این تعداد ثبتنام ۳۲هزار و ۷۸۸ نفر قطعی شده است.
مدیر حج و زیارت مازندران افزود: اولین مرز انتخابی زائران استان با تعداد ۲۶هزار و ۹۲۳ نفر مرز مهران است.
وی با اشاره به اینکه مرز خسروی با ۴هزار و ۳۴۸ نفر در رتبه دوم قرار دارد، بیان کرد: همچنین تعداد ۸۸۶ نفر از زائران مازندرانی مرز هوایی را برای اعزام به پیادهروی اربعین انتخاب کردند.
اسماعیلی یادآور شد: براساس نمودار آمار ثبتنامی در سامانه سماح، بالاترین آمار اعزام استان از تاریخ هشتم تا ۱۵ مردادماه است.
مدیر حج و زیارت مازندران تصریح کرد: شهرستانهای بابل با ۵ هزار و ۸۵۱ نفر، ساری با ۵ هزار و ۱۶۴ نفر، قائمشهر با ۳ هزار و ۴۴۴ نفر، آمل با ۳هزار و ۷۱ نفر به ترتیب بالاترین آمار ثبتنام در سامانه سماح استان را به خود اختصاص دادند.
وی گفت: زائرانی که قصد اعزام به پیادهروی اربعین را دارند ثبتنام در سامانه سماح را به روزهای پایانی موکول نکنند.
------------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما