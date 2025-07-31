به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدباقر شریفی‌فر» امروز پنج‌شنبه، 9 مرداد 1404 در گفت‌وگو با خبرنگاران به استقبال گسترده از راهپیمایی جاماندگان اربعین افزود راهپیمایی حرم در حرم به نیابت از نجف تا کربلا در ساری و شهرهای استان نیز برگزار می‌شود.

دبیر ستاد پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مازندران با بیان اینکه اربعین امسال با اربعین شهدای جنگ اخیر همراه است آن را فرصتی برای تبیین بیان کرد و گفت: مواکب نیز به نام این شهدا در شهرها برگزار می‌شود.

وی از ثبت هیئت همایش‌های آئینی حضرت سیدالشهدا ساری علیه السلام خبر داد و گفت: تمامی همایش‌های مردمی در قالب این هیئت در ساری برگزار می‌شود.

شریفی‌فر زندگی در پناه ولی فقیه را در واقع تمرینی برای زندگی در عصر ظهور دانست و گفت: پیاده‌روی همای شربین اربعین از ساعت ۳ بعد از ظهر روز اربعین شروع می‌شود.

دبیر ستاد پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مازندران گفت: خوانش زیارت اربعین و راهپیمایی از جمله برنامه‌ها به شمار می‌رود و و مواکب مختلفی در مسیر طراحی و پیش‌بینی شده است.

وی برپایی ۱۰ موکب فرهنگی با کمک دستگاه‌های مختلف برای تبیین و ترویج ارزش‌ها را از دیگر برنامه‌ها ذکر کرد و و گفت: موکب داران برای برپای موکب باید در سامانه تبلیغات اسلامی ثبت نام کنند.

