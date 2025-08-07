  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخلاق

وقتی حقیقت گفتن سخت می‌شود، چه می‌کنیم؟

۱۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۹
کد خبر: 1713543
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی
وقتی حقیقت گفتن سخت می‌شود، چه می‌کنیم؟

امام باقر(ع) می فرمایند: «نفس خود را بر حق صبور گردان؛ زیرا کسی که چیزی را در راه حق منع کند دو برابر آن را در راه باطل صرف خواهد کرد». همچنین امام صادق(ع) فرمودند: «بر حق صبر کن، زیرا احدی برای حق صبر نکرده است مگر این که خداوند آنچه را که برای او خیر بوده در عوض صبر به او داده است». در برخی روایات حق سنگین شمرده شده مگر بر کسانی که نفسشان را به آن عادت داده اند و می دانند که با تقوا ترین مردم کسی است که حق می گوید ولو اینکه به ضررش باشد.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

روایات اهل بیت(علیهم السلام) تاکید دارند که انسان باید حق را بگوید حتی اگر به ضرر او باشد. امام باقر(علیه السلام) می فرمایند: «اِصبِر نَفسَکَ عَلَی الحَقِّ فَاِنَّهُ مَن مَنَعَ شَیئاً فِی حَقٍّ اَعطَی فِی البَاطِلِ مِثلَیْهِ» (۱)؛ (نفس خود را بر حق صبور گردان؛ زیرا کسی که چیزی را در راه حق منع کند دو برابر آن را در راه باطل مصرف خواهد کرد).

حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند: «اِصبِر عَلَی مَرَارَةِ الحَقِّ وَ اِیّاکَ اَنْ تَنْخَدِعَ لِحَلَاوَةِ البَاطِلِ» (۲)؛ (بر تلخی حق صبر کن و مواظب باش فریب شیرینی باطل را نخوری). در جای دیگر فرمودند: «لَایَصبِرُ لِلحَقِّ اِلَّا مَن عَرِفَ فَضلَهُ» (۳)؛ (کسی برای حق صبر نمی کند مگر آنکه فضیلت آن را بداند).

امام باقر(علیه السلام) می فرمایند: «وقتی نزدیک وفات پدرم امام زین العابدین(علیه السلام) بود، مرا به سینه خود چسبانید و فرمود: پسرم! آیا می خواهی تو را سفارش کنم به آنچه پدرم حسین بن علی(علیهما السلام) در موقع مرگ و شهادت و آخرین لحظات به من سفارش فرمود، و پدر او امام علی(علیه السلام) نیز او را به آن وصیت و سفارش کرده بود؟ : «أَی بُنَیّ اِصبِر عَلَی الحَقِّ وَ اِنْ کَانَ مُرّاً»؛ (پسرم! صبر کن بر حق، اگر چه تلخ باشد)».(۴) چه مطلب بزرگی است که سه امام در آخرین لحظات عمر خود سفارش کرده اند، آن هم به این صورت که امام حسین(علیه السلام) و امام سجاد(علیه السلام) در لحظات آخر حیات خود با کوله باری از تجربه های تلخ و شیرین و آن هم به صورتی که امام سجاد(علیه السلام)، امام باقر(علیه السلام) را به سینه خود می چسباند.

در روایت آمده: مردی از کوهستان و خارج شهر نزد امام صادق(علیه السلام) آمد و مسئله ای پرسید و حضرت، پاسخی فرمودند که مطابق میل او نبود، سپس در سیمای او کراهت و گرفتگی را احساس کردند به او فرمودند: «یَا هَذَا اِصْبِر عَلَی الحَقِّ فَاِنَّهُ لَم یَصْبِر اَحَدٌ قَطُّ لِحَقٍّ اِلَّا عَوَّضَهُ اللّهُ مَا هُوَ خَیرٌ لَهُ» (۵)؛ (ای مرد صبر کن بر حق، زیرا احدی برای حق صبر نکرده است؛ مگر این که خداوند آنچه را که برای او خیر بوده در عوض صبر به او داده است).

مولی علی(علیه السلام) فرمودند: «اَلحَقُّ ثَقِیلُ وَ قَد یُخَفَّفْهُ اللّهُ عَلَی اَقْوَامٍ طَلَبُوا العَاقِبَةَ [العَافِیَةَ] فَصَبّرُوا نُفُوسَهُم وَ وَثِقُوا بِصِدقِ مُوعُودِ اللّهِ لِمَن صَبَرَ وَ اِحتَسَبَ فَکُن مِنهُم وَ استَعْنِ بِاللّهِ» (۶)؛ (حق سنگین است و خداوند گاهی سبک می گرداند بر عده ای که عاقبت [عافیت] را طلب کرده و نفوس خود را صبور ساخته و اعتماد کردند به آنچه خداوند وعده داده است به صابرین و محاسبه گران، پس از آنها باش و از خداوند یاری طلب).

حق گوئید گرچه بر علیه و بر ضرر شما باشد. خداوند در سوره نساء می فرماید: (ای کسانی که ایمان آورده اید، کاملا به عدالت قیام کنید، برای خدا گواهی دهید، اگرچه [این گواهی] به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما بوده باشد)؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَ لَوْ عَلَی أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَ الاَقْرَبِینَ...».(۷) در ذیل آیه فوق حدیثی از ابن عباس آمده(۸) که از آن استفاده می شود، افراد تازه مسلمان حتی بعد از ورود به مدینه به خاطر ملاحظات خویشاوندی از دادن شهادت هائی که به ضرر بستگان آنها می شد، خودداری می کردند و آیه فوق نازل شد و به آنها هشدار داد.

امام باقر(علیه السلام) می فرمایند: «امام علی(علیه السلام) فرموده اند: در قبضه [دسته] شمشیری از شمشیرهای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) صحیفه ای بود که در آن سه چیز بود: «صِل مَنْ قَطَعَک وَ قُلِ الحَقَّ وَ لَو عَلَی نَفسِکَ وَ اَحسِن اِلَی مَنْ اَسَاءَ اِلَیکَ» (۹)؛ (با کسی که ارتباطش را با تو قطع کرده ارتباط برقرارکن و حق را بگو گرچه بر ضرر تو باشد و به کسی که به تو بدی کرد نیکی کن!)».

رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) فرمودند: (باتقواترین مردم کسی است که در آنچه به نفع یا به ضرر اوست، حق را بگوید)؛ «اَتْقَی النَّاسِ مَنْ قَالَ الحَقُّ فِیمَا لَهُ وَ عَلَیهِ».(۱۰) مولی علی(علیه السلام) در وصایای خود به امام حسین(علیه السلام) می فرمایند:

«یَا بُنَیّ اُوصِیکَ بِتَقوَی اللهِ فِی الغِنَی وَ الفَقرِ وَ کَلِمَةُ الحَقِّ فِی الرِّضَا وَ الغَضَبِ...»(۱۱)؛ (فرزندم تو را سفارش می کنم به پرهیزکاری و خداترسی در بی نیازی و فقر و این که حق گوئی و حق را مراعات کنی در حالت رضا و غضب...). رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «کسی که با مظلومی رود تا حق او را اثبات کند، خداوند متعال قدم های او را در روزی که قدمها می لغزد ثابت می کند».(۱۲) مولی علی(علیه السلام) در زمان خود می نالید و می فرمود: «اِعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللّهُ اِنَّکُم فِی زَمَانٍ القَائِلُ فِیهِ بِالحَقِّ قَلِیلٌ وَ اللِّسَانُ عَنِ الصِّدقِ کَلِیلٌ وَ اللَّازِمُ لِلحَقِّ ذَلِیلٌ...»(۱۳)؛ (بدانید خداوند شما را رحمت کند، شما در زمانی هستید که گوینده به حق در این زمان کم و زبان از راستگوئی کُند شده [و راست و صدق نمی گوید] و مُلازم حق ذلیل است).(۱۴)

پی نوشت:

(۱). بحار الأنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، محقق / مصحح، جمعی از محققان، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ قمری، چاپ: دوم، ج ‌۷۵، ص ۱۷۶، باب ۲۲ (وصایا الباقر ع)؛ تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۴ قمری / ۱۳۶۳ شمسی، چاپ: دوم، ص ۲۹۶، (و روی عنه ع فی قصار هذه المعانی).

(۲). غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، محقق / مصحح: رجائی، سید مهدی، دار الکتاب الإسلامی، قم، ‌ ۱۴۱۰ قمری، چاپ: دوم، ص ۱۴۹، حکمت ۲۴۶.
(۳). همان، ص ۷۸۲، حکمت ۳۱۲.
(۴). بحار الأنوار، همان، ج ‌۶۷، ص ۱۸۴، باب ۵۲ (الیقین و الصبر علی الشدائد فی الدین)؛ مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، طبرسی، علی بن حسن، المکتبة الحیدریة، نجف، ۱۳۸۵ قمری / ۱۹۶۵ میلادی / ۱۳۴۴ شمسی، چاپ: دوم، ص ۲۲، (الفصل الخامس فی الصبر).
(۵). مجموعة ورّام، ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، مکتبه فقیه، قم، ۱۴۱۰ قمری، ‌چاپ: اول، ج ‌۱، ص ۱۷، (فهرست ما فی هذا المجلد)؛ بحار الأنوار، همان، ص ۱۰۷، باب ۴۸ (إیثار الحق علی الباطل و الأمر بقول الحق و إن کان مرا).
(۶). بحار الأنوار، همان، ج ‌۳۳، ص ۶۰۸، باب ۳۰ (باب الفتن الحادثة بمصر و شهادة محمد بن أبی بکر و مالک الأشتر رضی الله عنهما و بعض فضائلهما و أحوالهما و عهود أمیر المؤمنین ع إلیها)؛ نهج البلاغة، شریف رضی، محمد بن حسین، محقق / مصحح: صبحی صالح، هجرت، قم، ‌۱۴۱۴ قمری، چاپ: اول، ص ۴۳۹، خطبه ۵۳ (و من کتاب له ع کتبه للأشتر النخعی‌[رحمه الله] لما ولاه علی مصر و أعمالها حین اضطرب أمر أمیرها محمد بن أبی بکر، و هو أطول عهد کتبه و أجمعه للمحاسن).
(۷). بحار الأنوار، همان، ج ‌۳۳، ص ۶۰۸، باب ۳۰ (باب الفتن الحادثة بمصر و شهادة محمد بن أبی بکر و مالک الأشتر رضی الله عنهما و بعض فضائلهما و أحوالهما و عهود أمیر المؤمنین ع إلیها)؛ نهج البلاغة، شریف رضی، محمد بن حسین، محقق / مصحح: صبحی صالح، هجرت، قم، ‌۱۴۱۴ قمری، چاپ: اول، ص ۴۳۹، خطبه ۵۳ (و من کتاب له ع کتبه للأشتر النخعی‌[رحمه الله] لما ولاه علی مصر و أعمالها حین اضطرب أمر أمیرها محمد بن أبی بکر، و هو أطول عهد کتبه و أجمعه للمحاسن).
(۸). تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، رشید بن علی رضا، محمد، الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۹۰ میلادی، ج ۵، ص ۳۷۱؛ تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ شمسی، چاپ: اول، ج ‌۴، ص ۱۶۳، (تفسیر: عدالت اجتماعی).
(۹). من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ‌ ۱۴۱۳ قمری، چاپ: دوم، ج ‌۴، ص ۱۷۹، باب (الوصیة من لدن آدم ع)؛ الأمالی، ابن بابویه، محمد بن علی، کتابچی، تهران، ‌۱۳۷۶ شمسی، چاپ: ششم، ص ۷۲، (المجلس السابع عشر)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۱۶، ص ۹۹، باب ۶ (أسمائه صلی الله علیه و آله و عللها و معنی کونه صلی الله علیه و آله أمیا و أنه کان عالما بکل لسان و ذکر خواتیمه و نقوشها و أثوابه و سلاحه و دوابه و غیرها مما یتعلق به صلی الله علیه و آله).
(۱۰). من لا یحضره الفقیه، همان، ص ۳۹۵، (و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة التی لم یسبق إلیها)؛ معانی الأخبار، ص ۱۹۵، باب (معنی الغایات)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۶۷، ص ۲۸۸، باب ۵۶ (الطاعة و التقوی و الورع و مدح المتقین و صفاتهم و علاماتهم و أن الکرم به و قبول العمل مشروط به).
(۱۱). تحف العقول، همان، ص ۸۸، (وصیته لابنه الحسین ع)؛ مجموعة ورّام، همان، ص ۶۱، (لمع من کلام مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۴، ص ۲۳۶، باب ۹ (وصیة أمیر المؤمنین صلوات الله علیه للحسین صلی الله علیه).
(۱۲). کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، محقق: بکری حیانی - صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۱ قمری / ۱۹۸۱ میلادی، الطبعة الخامسة، ج ۳، ص ۸۳، ح ۵۶۰۴.
(۱۳). نهج البلاغة، همان، ص ۳۵۴، خطبه ۲۳۳ (فساد الزمان)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۳۴، ص ۲۲۴، [الباب الثالث و الثلاثون] باب (نوادر ما وقع فی أیام خلافته علیه السلام و جوامع خطبه و نوادرها). روایات دیگری را می توانید در میزان الحکمة، ری شهری، محمد، تحقیق: دار الحدیث، دار الحدیث، ۱۴۱۶ قمری، چاپ: اول، ج ۲، ص ۲۷۷ بیابید.
(۱۴). گردآوری از کتاب: اخلاق اسلامی در نهج البلاغه، مکارم شیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: اکبر خادم الذاکرین، نسل جوان، قم، ۱۳۸۵ شمسی، چاپ: اول، ج ۲، ص ۵۲۹.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha