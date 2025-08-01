از حذف نمادهای عاشورا تا بازداشت علمای دینی؛ عاشورای بحرین در سایه‌ سرکوب

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دموکراسی و حقوق بشر و همچنین انجمن حقوق بشر بحرین اعلام کردند که هر ساله همزمان با فرارسیدن ایام عاشورا در بحرین، شاهد نقض‌های جدی و هدفمند علیه شعائر دینی و مظاهر عزاداری هستیم. این اقدامات که برخی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان، به‌ویژه شخصیت‌های دینی را هدف قرار می‌دهد، نقض آشکار آزادی‌های دینی و حق برگزاری آیین‌های مذهبی است؛ حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند.

این دو نهاد تأکید کردند که تداوم این نوع اقدامات سرکوبگرانه به‌صورت فصلی و تکرارشونده، نشان‌دهنده یک سیاست ساختاریافته و ریشه‌دار در آزار مذهبی است که توسط نهادهای رسمی بحرین اجرا می‌شود. به گفته آن‌ها، دولت با تکرار الگوهای پیشین و یا طراحی روش‌های جدید محدودسازی، فضای مذهبی را تنگ‌تر کرده و با تکیه بر مصونیت عاملان از مجازات، مانع از پاسخگویی مسئولان نقض‌ها شده است.

بر اساس گزارش حقوقی منتشر شده، هر سال ده‌ها مورد بازداشت و احضار خودسرانه شهروندان توسط نهادهای رسمی بحرین ثبت می‌شود؛ افرادی که صرفاً در مراسم و فعالیت‌های عاشورایی شرکت کرده‌اند. همچنین، برداشتن پرچم‌ها، پارچه‌نوشته‌ها و محدود کردن برگزاری مراسم از دیگر روش‌های اعمال فشار بر جامعه شیعه در این کشور است.

در گزارش آمده است که در عاشورای امسال میزان سرکوب‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. مأموران حکومتی از ۴ روز پیش از آغاز عاشورا، یعنی از ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، شروع به جمع‌آوری مظاهر مذهبی کردند. در ۲۵ ژوئن، حادثه‌ای جدی در منطقه الدراز روی داد که در آن، مأموران امنیتی با تخریب نمادهای عاشورایی از جمله یک ماکت مرقد اهل بیت (ع)، موجی از اعتراضات مردمی را رقم زدند. تجمع مسالمت‌آمیز اهالی با سرکوب شدید و استفاده از باتوم مواجه شد که به شکستگی جمجمه یک معترض انجامید. اولین بازداشت نیز در ۲۶ ژوئن به دلیل شرکت در همین اعتراض صورت گرفت.

براساس این گزارش، روند سرکوب‌ها تا پایان عاشورا ادامه یافت. بیش از ۳۰ نفر از جمله علما، مداحان، رؤسای هیئت‌های مذهبی و اعضای ادارات مساجد به دلیل سخنرانی‌ها یا نوحه‌خوانی‌هایشان بازداشت یا احضار شدند.

در مواردی نیز شهروندان به جرم پوشیدن سربند یا پیراهنی با تصویر شهید یا نماد دینی بازداشت شدند. حمله به مظاهر مذهبی فقط به مکان‌های عمومی محدود نبود، بلکه مأموران حتی برخی منازل شخصی را نیز وادار به برداشتن علائم و نشانه‌های عاشورایی کردند. وزارت کشور بحرین نیز دو برنامه عاشورایی از جمله یک نمایش مذهبی درباره واقعه کربلا و یک مراسم عزاداری را لغو کرد.

