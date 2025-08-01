ارسال تجهیزات ۳۲ موکب گیلانی با بیش از ۵۰ کامیون به عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید دوهندو شامگاه پنجشنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگویی با اشاره به حالوهوای این روزهای عاشورایی و شوق مردم برای حضور در پیادهروی اربعین حسینی، اظهار کرد: بسیاری از مردم بیقرار و مشتاق هستند تا امسال نیز سعادت حضور در این سفر نورانی را بهدست آورند و از قافله جاماندگان نباشند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان با تسلیت ایام شهادت امام حسن مجتبی (ع) افزود: خدمت در مسیر اربعین افتخاری است که تنها به لطف و عنایت خود سیدالشهدا (ع) نصیب افراد میشود. ما به عنوان خادمان این راه، وسیلهای بیش نیستیم و همه امور به دست خود حضرت امام حسین (ع) اداره میشود.
وی با بیان اینکه این ستاد در قالب کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان فعالیت دارد، گفت: امسال ۳۲ موکب از استان گیلان برای خدمترسانی به زائران حسینی آماده شدهاند و هماکنون موکبداران در حال بارگیری و اعزام تجهیزات هستند.
دوهندو با اشاره به گرمای شدید هوا در عراق، افزود: خادمان موکبهای گیلان با شور و اعتقاد مثالزدنی، در دمای بالای ۵۰ درجه در حال بارگیری و استقرار هستند. بخشی از موکبها به کربلا رسیدهاند و بخشی دیگر در مسیر هستند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان تأکید کرد: همه موکبهای گیلان با مشارکت و حمایت مردم و خیرین اداره میشوند و این جلوهای از همبستگی مردمی برای خدمت به زائران امام حسین (ع) است.
وی با اشاره به روایتی از یک مادر که تنها یک قالب پنیر برای زائران اهدا کرده بود، گفت: همین کمکهای کوچک از نگاه خداوند بسیار ارزشمند است و نشاندهنده خلوص نیت مردم است.
به گفته دوهندو، موکبها در نقاط مختلفی از جمله مسیر نجف تا کربلا، خود شهر کربلا، مرز خسروی و نجف اشرف مستقر میشوند. وی افزود: چهار موکب در مسیر نجف تا کربلا، پنج موکب در مرز خسروی و ۱۹ موکب در شهر کربلا فعالیت خواهند داشت. همچنین چند موکب در نجف و در مرز مهران مستقر شدهاند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به تنوع خادمان موکبها، گفت: از جوانان دهه هشتادی و نودی گرفته تا میانسالان و بانوان، در این موکبها فعالیت دارند. دو موکب نیز با مدیریت بانوان اداره میشود که نشان از حضور فعال و موثر زنان در عرصه خدمترسانی دارد.
وی در ادامه از انتقال تجهیزات موکبها به عراق خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰۰ دستگاه کامیون برای ارسال تجهیزات تایید شدهاند که ۵۴ کامیون از آنها وارد خاک عراق شده و ۲۱ کامیون دیگر در مرحله بررسی گمرکی هستند.
دوهندو اعلام کرد: اطلاعات کامل از موقعیت مکانی موکبها در فضای مجازی در دسترس عموم قرار گرفته و زائران میتوانند برای بهرهمندی از خدمات، به آدرسهای اعلامشده مراجعه کنند. خدمات این موکبها به صورت رایگان و بدون هیچگونه تبعیضی برای تمام زائران ارائه میشود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان در پایان از رسانه ملی به ویژه صداوسیمای گیلان برای پوشش پرشور فعالیت موکبها و ترویج فرهنگ اربعین تقدیر کرد و گفت: این اقدامات موجب نهادینهسازی فرهنگ خدمت در مسیر اربعین شده است.
وی همچنین از تمامی مسئولان، فرمانداران، و دستگاههایی که برای اعزام موکبها همکاری کردهاند، قدردانی کرد و افزود: این خدمت، سرمایهای معنوی برای آخرت همه ماست.
