به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شفیعی، فرماندار شهرستان قصرشیرین، از آمادگی همه‌جانبه استان کرمانشاه برای میزبانی باشکوه از زائران اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد مرز خسروی در حال حاضر ظرفیت پذیرش روزانه ۱۰۰ هزار زائر را داراست.

وی با اشاره به برگزاری ۱۳ جلسه تخصصی به ریاست استاندار کرمانشاه طی ماه‌های گذشته، اظهار داشت: در این جلسات، مقدمات برگزاری مطلوب مراسم اربعین در استان بررسی و تصمیم‌گیری شد و اکنون خروجی عملیاتی این هماهنگی‌ها در میدان به‌وضوح قابل مشاهده است.

شفیعی تأکید کرد: در سایه تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی کمیته‌های ۱۸گانه استانی، شرایط امنیتی و نظم در مرز خسروی به سطح بسیار مطلوبی رسیده و هیچ مشکل خاصی در روند ورود زائران وجود ندارد.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه امسال اقدامات گسترده‌ای برای بهبود زیرساخت‌ها صورت گرفته، افزود: به‌واسطه استقرار ۱۷ گیت ورود و خروج، زمان توقف هر زائر در مرز به تنها ۷ تا ۹ ثانیه کاهش یافته است؛ عددی که در مقایسه با سایر مرزهای کشور، بیانگر سرعت عمل بالا و نظم مثال‌زدنی در مرز خسروی است.

وی ادامه داد: این سطح از آمادگی و نظم حاصل هماهنگی بین‌بخشی و تلاش‌های مجاهدانه نیروهای انتظامی، مرزبانی، ارتش، سپاه و همچنین نیروهای جهادی قرارگاه نجف اشرف است که ظرفیت پارکینگ‌های مرز را نسبت به سال گذشته با افزایشی معادل ۱۰۷ هکتار گسترش داده‌اند.

فرماندار شهرستان قصرشیرین یکی دیگر از دستاوردهای مهم امسال را کاهش قابل‌توجه ترافیک و تجمع در مسیرهای منتهی به مرز عنوان کرد و گفت: فاصله پارکینگ‌ها تا مرز خسروی اکنون بین ۵۰۰ متر تا یک کیلومتر است و دیگر شاهد ازدحام و توقف زائران در ابتدای جاده نصرآباد نیستیم.

وی مرز خسروی را نزدیک‌ترین مرز زمینی ایران به شهرهای مقدس کاظمین و سامرا دانست و تصریح کرد: همین ویژگی باعث شده استقبال مردم از این مسیر بسیار پررنگ باشد و مردم مؤمن و مهمان‌نواز قصرشیرین نیز همچون سنوات گذشته با رویی گشاده پذیرای زائران اربعین هستند.

شفیعی همچنین از دو بانده شدن مسیرهای منتهی به مرز و استقرار موکب‌های متعدد در مسیر ورودی شهرها خبر داد و گفت: مواکب متعددی با خدمات متنوع از جمله اسکان، تغذیه و درمان برای خدمت به زائران آماده شده‌اند.

وی با اشاره به آمادگی کامل شهر قصرشیرین در تأمین اقلام ضروری، اظهار داشت: تاکنون حدود ۴۰ هزار قالب یخ و نزدیک به ۴ میلیون بطری آب معدنی ذخیره‌سازی و توسط ستاد عتبات عالیات در حال توزیع میان زائران است. همچنین مواکب تجمیعی در نقطه صفر مرزی به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

فرماندار قصرشیرین در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر زائران اشاره کرد و گفت: در یکی از موکب‌های ارتش، خدماتی از جمله خیاطی، کفاشی، چایخانه، تهیه غذای گرم، استراحتگاه و اتاق سرد ارائه می‌شود تا زائران با آسایش و آرامش مسیر زیارت را ادامه دهند.

شفیعی در پایان ضمن تقدیر از حضور میدانی استاندار کرمانشاه در روند آماده‌سازی مراسم اربعین، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در حال خدمت‌رسانی فعال هستند و تنها دو دستگاه از سایر استان‌ها هنوز به‌طور کامل مستقر نشده‌اند که پیش‌بینی می‌شود تا عصر امروز یا نهایتاً فردا این کمبود نیز برطرف شود.

وی بر اهمیت این هماهنگی‌ها در برگزاری شایسته مراسم اربعین حسینی تأکید کرد و گفت: انسجام، هم‌دلی و تلاش جهادی همه دستگاه‌ها، نیروهای نظامی و مردمی در قصرشیرین، زمینه‌ساز خلق تجربه‌ای موفق و درخشان در مسیر میزبانی از زائران سیدالشهدا (ع) خواهد بود.

..............................

پایان پیام/