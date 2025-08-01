به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید سبطین حیدر سبزواری، نایب رئیس مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان، اظهار داشت: بستن مسیرهای زمینی زائران به هیچوجه قابل قبول نیست. حتی اگر ناچار شویم جان و مالمان را فدا کنیم، باز هم به زیارت سیدالشهدا(ع) خواهیم رفت.
وی افزود: قانون اساسی، آزادی مذهبی را برای همه شهروندان تضمین کرده است. دولت باید بداند که نمیتواند این آزادی را از شیعیان بگیرد؛ چنین اقدامی در نهایت به ضرر خود دولت خواهد بود.
نایب رئیس مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد که تأمین امنیت مسیرهای زمینی وظیفه نهادهای دولتی است و هیچکس حق بستن راههای منتهی به زیارتگاهها را ندارد. این ممنوعیت، حملهای آشکار به آزادی مذهبی ماست و به هیچوجه آن را نمیپذیریم. اگر امروز به بهانه امنیت، زیارات ممنوع شوند، آیا فردا در صورت احتمال تهدید برای سفر به عربستان، حج و عمره نیز تعطیل خواهند شد؟
علامه سبزواری، ممنوعیت مسیر زمینی را توطئهای برنامهریزی شده خواند و خواستار بازگشایی فوری مسیرهای زمینی زیارت و تأمین امنیت زائران شد.
وی افزود: افراد کمدرآمد، با سختی و پسانداز سالانه، خود را برای حضور در مراسم اربعین و زیارت امام حسین(ع) به کربلا و نجف میرسانند. همه توان پرداخت هزینه سفر هوایی را ندارند؛ بنابراین هیچکس حق ندارد مسیر زمینی تفتان را مسدود کند.
نایب رئیس مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان یادآور شد که علامه سید ساجد علی نقوی نیز بارها اعلام کردهاند که از این مسیر عقبنشینی نخواهند کرد، حتی اگر نیاز به فداکاری باشد.
سبزواری به شایعات درباره وابستگی مذهبی وزیر کشور پرداخت و گفت: برخی از شیعیان سادهدل تصور میکنند که او نماینده شیعیان است، اما واقعیت اینگونه نیست. همگان میدانند او چگونه و بهوسیله چه کسانی از روزنامهنگاری به سیاست راه یافت و امروز در حال تسهیل منافع چه کسانیست. مردم نباید فریب بخورند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما