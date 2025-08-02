خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا: در این نوشتار، به بررسی و معرفی ملزومات ضروری برای همراهی کودکان در پیادهروی اربعین حسینی پرداخته میشود. هدف، تسهیل این سفر معنوی و آسایش خاطر زائران گرامی است، تا با آمادگی کامل، این تجربه را به یادگار ثبت نمایند. نکاتی پیرامون تغذیه، بهداشت، پوشاک و لوازم شخصی کودک، محور اصلی این راهنما خواهد بود.
پوشاک و لوازم شخصی
لباس راحت وآستینبلند نخی
کفش یا صندل طبی
جوراب نخی اضافه
دستمال یا حوله کوچک
ملحفه یا پتو نازک کودک
خوراکی و تغذیه
لیوان دربدار نشکن
غذای کودک (پوره، سرلاک، بیسکویت و ...)
شیر خشک + شیشه شیر (در صورت لزوم)
ظرف دربدار برای غذا
میوه خشک شده یا آجیل نرم
نی سیلیکونی قابل شستوشو
بهداشت و سلامت
پوشک و دستمال مرطوب
کیسه زباله کوچک
کرم ضدآفتاب و ژل ضدعفونی
شامپو و صابون بچه
دستکش نایلونی یکبار مصرف
اسپری ضد حشره مخصوص کودک
دارو و کمکهای اولیه
تبسنج
داروی تب، دلدرد، تهوع و یا داروی خاص
کرم سوختگی و ضد التهاب
چسب زخم و باند
پماد تسکین درد یا گزش حشرات
قطره چشم استریل
سرگرمی و آرامش
دفتر نقاشی و مداد رنگی
اسباببازی سبک و کمحجم
آماده داشتن قصه صوتی یا لالایی
عروسک همیشگی
حمل کودک (بسته به سن)
کالسکه یا صندلی حمل
کولهپشتی یا آغوشی حمل کودک
سایهبان سبک و پشهبند
رعایت امنیت
دستنبد شناسایی کودک (نام و شماره تلفن والدین)
کپی کارت ملی یا گذرنامه والد همراه کودک
منبع:
تبیان
نظر شما