خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا: در این نوشتار، به بررسی و معرفی ملزومات ضروری برای همراهی کودکان در پیاده‌روی اربعین حسینی پرداخته می‌شود. هدف، تسهیل این سفر معنوی و آسایش خاطر زائران گرامی است، تا با آمادگی کامل، این تجربه را به یادگار ثبت نمایند. نکاتی پیرامون تغذیه، بهداشت، پوشاک و لوازم شخصی کودک، محور اصلی این راهنما خواهد بود.



پوشاک و لوازم شخصی

لباس راحت وآستین‌بلند نخی

کفش یا صندل طبی

جوراب نخی اضافه

دستمال یا حوله کوچک

ملحفه یا پتو نازک کودک



خوراکی و تغذیه

لیوان درب‌دار نشکن

غذای کودک (پوره، سرلاک، بیسکویت و ...)

شیر خشک + شیشه شیر (در صورت لزوم)

ظرف درب‌دار برای غذا

میوه خشک شده یا آجیل نرم

نی سیلیکونی قابل شست‌وشو



بهداشت و سلامت

پوشک و دستمال مرطوب

کیسه زباله کوچک

کرم ضدآفتاب و ژل ضدعفونی

شامپو و صابون بچه

دستکش نایلونی یک‌بار مصرف

اسپری ضد حشره مخصوص کودک



دارو و کمک‌های اولیه

تب‌سنج

داروی تب، دل‌درد، تهوع و یا داروی خاص

کرم سوختگی و ضد التهاب

چسب زخم و باند

پماد تسکین درد یا گزش حشرات

قطره چشم استریل



سرگرمی و آرامش

دفتر نقاشی و مداد رنگی

اسباب‌بازی سبک و کم‌حجم

آماده داشتن قصه صوتی یا لالایی

عروسک همیشگی



حمل کودک (بسته به سن)

کالسکه یا صندلی حمل

کوله‌پشتی یا آغوشی حمل کودک

سایه‌بان سبک و پشه‌بند



رعایت امنیت

دستنبد شناسایی کودک (نام و شماره تلفن والدین)

کپی کارت ملی یا گذرنامه والد همراه کودک



منبع:

تبیان