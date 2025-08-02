کازرون زادگاه سلمان فارسی، بزرگترین افتخار مردم این شهرستان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه های نماز جمعه امروز این شهر با سفارش به تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات و تسلیت شهادت امام مجتبی (ع) اظهار داشت: انسان های با تقوا در برابر حوادث سخت صبر می کند.

وی گفت: انسان با تقوا به سبب دوستی با کسی گرفتار گناه نمی شود و به خاطر دوستی خود را به گناه نمی اندازد، دوست داشتن غیر خدا در برابر خدا علامت فسق است و باعث فرود آمدن عذاب الهی خواهد شد، مومن با تقوا رضایت خداوند متعال را انتخاب می کند حتی با نارضایتی پدر و مادرش و در غیر این صورت علامت بی تقوایی و فسق است.

حجت الاسلام والمسلمین مهبودی اذعان داشت: کسی که خمس نمی دهد، نشانه این است که اموالش را بیشتر از خدا دوست دارد و این نشانه بی تقوایی است و مومن باید در همه کارها خدا را در نظر بگیرد، بدترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیای دیگران بفروشد و این بدترین علامت است و این فرد پشیمان ترین افراد در روز قیامت خواهد بود، روز قیامت هرکس از پدرش و مادرش، فرزندش، همسرش، برادرش، خواهرش فرار می کند و هرکس گرفتار اعمال خودش است؛ قیامت قطعا خواهد آمد و تمام اعمال انسان‌ ها حساب و کتاب خواهد شد.

خطیب جمعه شهرستان کازرون به سخنان مقام معظم رهبری در مراسم چهلم شهدا در جمع خانواده های شهدا اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری در مراسم چهلمین روز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، فرمودند که اراده ملت ایران از حفاظت از مرزها و دین خود به مرزه ظهور رسید.

وی گفت: در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدرت نظام جمهوری اسلامی برای همگان به ظهور رسید و مشخص کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران قائل به شخص نیست و تصور دشمن در ترور فرماندهان جهت ضربه به نظام، نتوانست هیچ اختلالی در کشور و دفاع از نظام ایجاد کند.

حجت الاسلام مهبودی خاطر نشان کرد: دشمنی دشمنان با ایران اسلامی به خاطر دین و ایمان، حرکات دانشمندان و اتحاد ملی است و به کوری دشمنان اسلام با حضور دلسوزان نظام در همه اقشار مختلف جامعه به سرمقصد نهایی ظهور حضرت مهدی (عج) خواهد رسید.

وی به شهادت امام حسن مجتبی(ع) اشاره کرد و افزود: زندگی امام حسن‌ مجتبی (ع) از جهات مختلف قابل درس گرفتن است و خصوصا عوامل صلح امام حسن مجتبی(ع) که به دو عامل بی وفایی مردم کوفه در زمان امام(ع) و خیانت فرماندهان نظامی حضرت می توان اشاره داشت.

وی به هفتم صفر روز بزرگداشت سلمان فارسی (ره) اشاره کرد و اذعان داشت: کازرون زادگاه سلمان فارسی(ره) بزرگترین افتخار مردم این شهرستان است و سلمان محمدی به تشبیه پیامبر(ص)، کسی که متعلق به همه اسلام و مسلمان است و برتر از همه یاران پیامبر اکرم(ص) می‌باشد.

امام جمعه کازرون با توجه به ایام اربعین و این که دنیای امروز دچار ظلم، ستم و فساد شده است تاکید کرد: شیعیان وظیفه دارند در ایام اربعین امام حسین(ع) را به مردم معرفی نمایند و وظیفه تک تک مسلمانان است که در جهت تمدن نوین اسلامی حرکت کنند و در ایام اربعین یکی از بهترین ظرفیت ها مهیا می باشد.

وی در پایان با اشاره به راه اندازی بیش از پنج موکب مردمی توسط شهرستان کازرون، در مسیر نجف تا کربلا جهت خدمات رسانی به زائرین و همچنین افتتاح پارک بانوان در کازرون از شهردار سابق و سرپرست فعلی و شورای شهر کازرون تشکر و قدردانی کرد.

.....................

پایان پیام