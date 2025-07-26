توسعه گردشگری نباید موجب تضعیف جایگاه سومین حرم اهل بیت(ع) در شیراز شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمد رضا هاجری در مراسم افتتاح فاز نخست موزه شهر (بلدیه) شیراز با اشاره به برخی مصوبات مهم شورا در دوره ششم اظهار کرد: از همان ابتدا با واگذاری ساختمان مرکزی شهرداری به کاربری غیر از خدمات شهری مخالف بودم و امروز خوشحالیم که شهرداری شیراز نه‌تنها این طرح را متوقف کرد، بلکه با سرعت و جدیت در مسیر توسعه فرهنگی شهر گام برداشته است.

وی با اشاره به اینکه شیراز باید هم‌زمان هم نماد فرهنگی، گردشگری، پزشکی و مذهبی کشور باشد، تأکید کرد: نباید توسعه گردشگری موجب تضعیف جایگاه حرم اهل بیت(ع) در شهر شود و نباید هم بعد مذهبی شهر، مانع معرفی ظرفیت‌های تاریخی و هنری شود. هنرمند واقعی در این شهر کسی است که بتواند توازنی میان «صورت» و «سیرت» شیراز برقرار کند.

هاجری افزود: ممکن است بتوان شهر را ویترینی و پرزرق‌وبرق ساخت، اما اگر فاقد هویت باشد، آن شهر معنای واقعی نخواهد داشت. شیراز باید هم در ظاهر زیبا باشد و هم در معنا آرامش‌بخش و هویت‌مند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، سومین حرم اهل بیت(ع) و گردشگری شورای شهر شیراز با اشاره به تاریخ جشن‌های ۲۵۰۰ ساله و تجربه تحریف‌شده آن در ذهن مردم گفت: تا پیش از نام‌گذاری شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) از سوی رهبر معظم انقلاب، فرهنگ شیراز در سایه تحریف‌هایی قرار گرفته بود که برخی نسخه‌نویسان وارداتی به کشور تحمیل کرده بودند.

وی تأکید کرد: امروز شیراز باید به گونه‌ای روایت شود که هم ایران را نشان دهد و هم اسلام را؛ همان‌طور که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، ملت ایران نشان دادند که هم اهل ایمان‌اند و هم اهل وطن.

هاجری با اشاره به احداث موزه مدیریت شهری شیراز گفت: این موزه که با قدمتی بیش از ۱۱۴ سال از مدیریت شهری همراه است، می‌تواند آینه‌ای برای عبرت تاریخی و چراغ راه آینده باشد. باید از ظرفیت این موزه برای نمایش عقلانیت و مدنیت شهری بهره برد، به‌ویژه در هفته شیراز می‌توان از شهرداران کلان‌شهرها برای بازدید از این تجربه دعوت کرد.

این عضو شورای شهر شیراز همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه فضای سبز و تفریحگاه‌ها گفت: حتی در مناطقی که با مشکل آب مواجه‌اند، می‌توان با همکاری مشترک نهادها مانند شهرداری و اوقاف، تفرجگاه‌های جدید راه‌اندازی کرد. شهرداری ثابت کرده که می‌توان با همت، حتی با تانکر هم به فضای سبز آب رساند؛ پس چیزی غیرممکن نیست.

هاجری در پایان با بیان اینکه ضرب‌آهنگ دلم برای شیراز، آهنگ زندگی است، گفت: باید فارغ از خطوط سیاسی و سلیقه‌ای، از تمام ظرفیت‌های شیراز بهره گرفت تا این شهر به جایگاه واقعی خود در تراز ملی و جهانی دست یابد.

