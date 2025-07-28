آغاز اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان فارس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مهندس محسن کلاری در آیین افتتاحیه آغاز اجرای طرح شهید عجمیان در آموزشگاه ذاکرحسینی ناحیه یک شیراز اظهار کرد: طرح ملی شهید عجمیان در راستای شاداب‌سازی و بهسازی مدارس کم برخوردار در مدارس کشور اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح حدود ۱۱۰ هزار کلاس درس در سراسر کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند که سهم استان فارس نیز ۱۵۰ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

کلاری تصریح کرد: علاوه بر مدارس که تحت پوشش قرار دارند تلاش داریم آمار کلاس‌های این طرح را تا ۳ هزار کلاس در سطح استان افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: آنچه در این طرح از شاداب‌سازی و بهسازی مدارس مهمتر و با ارزش‌تر است مشارکت مردم در اجرای این طرح است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: طرح عجمیان و همچنین نهضت مدرسه سازی از جمله طرح هایی است که در راستای تقویت مشارکت های مردمی اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه مدارس سعی کنند از امروز برای شاداب‌سازی محیط مدرسه تلاش کنند، عنوان کرد: شاداب‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مردم در اجرای آن طرح حضور داشته باشند لذا امیدوارم در همه بخش‌ها حضور مردم را احساس کنیم‌.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: ضروری است همه ارکان مدارس از جمله مدیر، معاون، کادر اجرایی، معلمان و اولیای مدارس در اجرای این طرح همکاری کنند.

معاون هماهنگی عمرانی استاندار فارس نیز در این مراسم گفت: در دولت چهاردهم بر موضوع توسعه عدالت آموزشی نگاه ویژه ای دارد، لذا شاداب‌سازی و بهسازی یکی از مصادیق توسعه عدالت است.

مهندس محمود رضاییی گفت: مدارس تحت پوشش طرح تجمیع باید مشخص شود و انجام عملیات بهسازی و شاداب‌سازی در آنها پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: شاداب‌سازی مدارس مهم است و قطعاً در ارتقای کیفیت آموزشی موثر خواهد بود.

رضایی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم عمرانی، موضوع شهرسازی است لذا جغرافیا و کالبد شهر بسیار مهم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس افزود: محتوای شهر شامل مدرسه، بیمارستان و سایر ادارات مورد نیاز می شود و لذا محتوای شهر نیز بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: همانطور که محتوای ذهن انسان با جسم او مرتبط است در بحث شهرسازی نیز کالبد با محتوا مرتبط است.

رضایی گفت: در مدرسه نیز کلاس درس کالبد و آنچه به دانش آموزان آموزش داده می شود محتوا محسوب می‌شود البته در فضای مدرسه محتوا مهمتر از کالبد است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس، نیز گفت: ما در قالب بسیج دانش‌آموزی، خادم دانش آموزان خواهیم بود و تلاش داریم در تابستان در شاداب‌سازی مدارس سهیم باشیم لذا گروه های جهادی فعالیت خود را در قالب طرح عجمیان آغاز خواهند کرد.

کاظم اسماعیل شعار افزود: تعداد ۴۰۰ گروه جهادی، مدارس استان را پوشش می دهند و در پایان عملیات شاداب‌سازی و بهسازی یک عهد اخوت بین گروه‌های جهادی و دانش آموزان مدارس تحت پوشش منعقد می شود.

