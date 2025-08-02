به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️مراسم سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و سالروز ارتحال آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالله فاضل لنکرانی امروز مصادف با هفتم ماه صفر با حضور آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، اعضای بیوت مراجع تقلید، جمعی از اساتید، فضلا، طلاب، ائمه جماعت، هیئات مذهبی قم و عموم شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دکتررفیعی در سخنانی به تبیین موارد دفاع امام مجتبی علیه السلام از ساحت امامت و ولایت پرداخت و گفت: یکی از امور زندگی امام مجتبی علیه السلام دفاع از ولایت امیرالمومنین علیه السلام است که این عرصه مهم زندگی امام مجتبی علیه السلام خود یک پژوهش جداگانه می طلبد.

سخنران این مراسم تاکید کرد: اولین مدافع حریم ولایت و امام حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده است و آن حضرت با خطبه های کوبنده خود و مراجعه به خانه های مهاجرین و انصار دفاع جانانه ای از ولایت داشته اند.

حجت الاسلام والمسلمین رفیعی گفت: امام مجتبی علیه السلام در یکی از شدیدترین دوران های عصر امامت یعنی دوران معاویه لعنت الله علیه نیز همواره و در مناسبت های مختلف از ولایت امیرالمومنین علیه السلام دفاع کردند.

این کارشناس دینی دفاع از حریم ولایت و امامت را وظیفه همه دانست و تاکید کرد: علمای بزرگ مثل علامه امینی با اثر خود«الغدیر» و سایر بزرگان با تولیدات خود از این امر مهم پاسداری کرده اند و امروز نیز ما در این عرصه وظیفه داریم.

وی در بخش بعدی سخنان خود به ذکر حدیثی از آن امام همام پرداخت و گفت: امروزه بحث حقوق بشر و سبک زندگی خیلی مطرح است و غربی ها در این عرصه ها واقعا خیانت کرده اند، در کشور ما نیز سبک زندگی تغییر کرده است و تنها راه حل مشکلات و معضلات برگشت به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است.

وی افزود: امام مجتبی علیه السلام در حدیث شریف خود یکی از مهم ترین امور در سبک زندگی اسلامی را صداقت بیان کرده اند که بسیار مهم و سرنوشت ساز است؛ امروزه صداقت و راستگویی از خانه تا اداره تا کشور و حتی جامعه بین الملل بسیار مهم و تاثیرگذار است.

خاطرنشان می شود که در این مراسم مداحان و ذاکران اهل بیت به بیان مراثی و مناقب امام مجتبی علیه السلام پرداختند و حاضران در پایان مهمان سفره کریمانه امام مجتبی علیه السلام شدند.

