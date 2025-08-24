برگزاری مجلس عزاداری آخر ماه صفر در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در لندن + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالروز رحلت جانسوز پیامبر رحمت و سعادت‌آفرین بشر، حضرت محمد مصطفی (ص) و نیز سالروز شهادت فرزندان بزرگوارش، دومین پیشوا امام حسن مجتبی (ع) و هشتمین پیشوای شیعیان جهان، امام علی بن موسی الرضا (ع) مجلس عزاداری و سوگواری در دفتر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی و مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) لندن با حضور جمعی از عزاداران عاشق ، دلباخته ، دل‌سوخته و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی قمی استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم به تبیین سیره نبوی و فضایل دومین پیشوا امام حسن مجتبی (ع) و هشتمین پیشوای شیعیان جهان، امام علی بن موسی الرضا (ع) پرداخت و بر لزوم الگوگیری مردم از ایشان تأکید کرد.

تلاوت آیات قرآن کریم و با قرائت زیارت عاشورا، نوحه‌سرائی و ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت و نماز جماعت و پذیرائی از دیگر برنامه‌های این مراسم باشکوه معنوی بود.

