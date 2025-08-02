به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی فضائلی» عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، در نشستی که از سوی اداره پاسخگویی به سوالات دینی حرم مطهر رضوی ویژه خادمان و کارکنان آستان قدس رضوی در حرم مطهر برگزار شد؛ به تبیین اثرگذاری فرماندهی کل قوا در مدیریت جنگ تحمیلی ۱۲روزه پرداخت و گفت: باید دانست که ما بین رژیم صهیونیستی و آمریکا، ترامپ و نتانیاهو تفکیکی قائل نیستیم و در تجربه جنگ ۱۲روزه، همراهی آنها را با یکدیگر دیدیم.

وی افزود: ما در این جنگ، صرفا با رژیم صهیونیستی طرف نبودیم و در ابعاد مختلف ماجرا به ویژه بعد امنیتی، شواهد و قرائنی مبنی بر حضور و پشتیبانی حداقل ۱۲ کشور اروپایی و منطقه غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی، درآن وجود دارد.

فضائلی، بیان کرد: دشمن صرفا به قصد یک حرکت ایذایی و ضربه زدن و خارج شدن از آن، این جنگ را شروع نکرد. آنها به دنبال ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و بر اساس شواهد موجود، یک دهه بر روی چنین جنگی فکر کرده و برنامه‌ریزی کلان داشتند. طراحی عملیاتی جنگ ۱۲روزه نیز از حدود ۹ماه قبل شروع شده بود و اینکه قصد داشتند در یک روز ترور شخصیت‌ها، بخش‌هایی از فراجا، بسیج، زندان اوین و نقاطی از شهر تهران را بمباران کنند.

آنها تصور می‌کردند که در طراحی عملیاتی خود تهران را به زعم باطل خود فتح خواهند کرد و به تعبیر رهبر انقلاب، خداوند این نقشه را نابود کرد.

نصرت و مددالهی با انقلاب اسلامی است

فضائلی دستاوردهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و اسرائیل را به دو دسته داخلی و بین‌الملل تقسیم کرد و گفت: نخستین دستاورد مهم جنگ که بسیار مهم است، فهم امداد و نصرت الهی در میدان جنگ است. اگر قبول داشته باشیم که این نصرت از ناحیه خداست اولا مغرور نمی‌شویم، ثانیا می‌دانیم مسیری که در پیش داریم، مورد توجه خداست.

وی افزود: با وجود طراحی‌های پیچیده‌ دشمن که به صورت مستمر و بی‌وقفه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون برای کشورمان داشته، نصرت الهی شامل حال ملت و کشور ما شده است و توانسته ایم در برابر هر تهدیدی ایستادگی و مقاومت کنیم و لذا این مساله مسئولیت ما را سنگین می‌کند.

فضائلی تصریح کرد:خداوند در قرآن می‌فرماید: "ان تنصرالله ینصرکم"، اگر ما خدا را یاری کنیم یاری می‌شویم و نصرت الهی را در کنار خود، خواهیم داشت.

حضور حماسی رهبری در روز نخست جنگ

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: نکته دیگری که در این ۱۲روز به خوبی قابل مشاهده بود، نقش مهم و محوری رهبر انقلاب در طول جنگ است که نقش مدیریت و راهبری ایشان را می‌توان به صورت ملموس در میدان عمل مشاهده کرد.

فضائلی در این رابطه تشریح کرد: روز اول که اسرائیل حمله کرد، تمام فرماندهانی که می‌توانستند در میدان نقش مستقیم ایفا کنند را در همان لحظه اول به شهادت رساند؛ لذا شما فکر کنید مردم وقتی صبح بیدار شدند و اخبار جنگ و شهادت فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای و مردم را شنیدند چه فشار روانی‌ای را تحمل کردند.

وی با اشاره به حملات پی در پی ایران به رژیم صهیونیستی گفت: اگر مدیریت جنگ اتفاق نمی‌افتاد سربازان و جامعه نخبگانی روحیه‌شان دچار تزلزل می‌شد و اگر این موضوع حل نمی‌شد ضربه شدید روحی بر جامعه وارد می‌آمد و اینها در حالی بود که رهبر انقلاب به فاصله چند ساعت، فرماندهان جدید را منصوب و تعیین کردند و با مردم همان روز اول صحبت کردند و با صلابت و اقتدار حاضر شدند و پاسخ موشکی ما با مدیریت ایشان، شروع شد.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: حضور رهبر انقلاب در جمع مردم و در میدان نبرد، یک حضور حماسی بود. قرار نبود ایشان عزاداری کنند بلکه شهادت نخبگان و فرماندهان را تبریک گفتند و با آرامش و اعتماد به نفس کامل و بدون ذره‌ای تزلزل، به همه اطمینان خاطر دادند که ما تا آخر ایستاده‌ایم و این را دشمن نیز دید که کشور برای دفاع از خود، آماده است.

فضائلی در ادامه، خاطر نشان کرد: فرماندهان بلافاصله منصوب شدند. فرماندهانی که کاملا به حوزه خود اشراف و نیروها نیز کاملا از آنها تبعیت داشتند که نشان می‌دهد

زیرساخت‌های این تصمیم‌گیری برای رهبری مشخص بوده و کار به گونه‌ای پیش رفت که هیچ کمبودی را نه مردم احساس کردند و نه به صورت واقعی اتفاق افتاد. وی ادامه داد:حتی اپوزیسیون خارج نشین نیز با وجود نقشه‌های روانی که برای مردم به راه انداختند، اعتراف کردند که، ضربه‌هایشان خنثی شده و شکست خورده است.

لزوم حفظ انسجام و همدلی مردم

فضائلی از دیگر دستاوردهای مهم جنگ ۱۲روزه را ظرفیت حضور شگفت‌انگیز مردم و حمایت از مقام معظم رهبری و نظام دانست و تاکید کرد: همبستگی و وحدت و انسجامی که ظرفیت‌ها و گروه‌های مختلف مردمی از خود نشان دادند، از جمله نکات حائز اهمیت است که نباید آن را دست‌کم بگیریم و باید برای تقویت آن بکوشیم.

دشمن تصور می‌کرد، شورش‌های خیابانی اتفاق می‌افتد در حالی که وحدت و همبستگی اعجاب‌انگیزی را از سوی مردم، مشاهده کردیم.

وی ادامه داد: کجا به اهمیت این انسجام مردمی پی می‌بریم؟ آنجا که اگر این انسجام شکل نمی‌گرفت و مردم اعتراضات را بالا می‌بردند، در صفوف بنزین و خرید اقلام و مایحتاج قرار می‌گرفتند، آن وقت نیروهای نظامی ما با چه روحیه‌ای باید مقابل دشمن می‌ایستادند؟ ما در جریان جنگ ۱۲روزه، از کسانی که انتظاری از آنها وجود نداشت، دیدیم مقابل دشمن ایستادند و در ایجاد همدلی و وحدت ملی، موثر بودند.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد: امروز درک این ظرفیت و حفظ این ظرفیت و انسجام فوق‌العاده، مهم است، اما گمان نکنید تمام شده است.

ما در شرایط عدم قطعیت قرار داریم و این طور نیست که به شرایط پایداری رسیدیم.

اگر این مولفه‌ها از بین برود، دشمن تلاش می‌کند ضربه ناکام خود را دوباره وارد کند.

یکی از چیزهایی که این حس و تصور و خیال باطل را از دشمن می‌گیرد حفظ این انسجام است که با حفظ جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی، ممکن است.

مفهوم دشمن مثل روز برای مردم روشن شد

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، ابراز کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ، مفهوم دشمن است.

در طول سال‌های گذشته، رهبری بارها و بارها در سخنرانی‌های خود از دشمن با تعابیر و اقدامات مختلف علیه کشور یاد کردند، اما گاهی عده‌ای به این موضوع معترض بودند و می‌گفتند، آمریکا با روسیه و چین چه فرقی داردو شما دارید دشمن‌سازی می‌کنید. اتفاق مهمی که در این جنگ افتاد این است که مفهوم دشمن مثل روز برای مردم و بسیاری افراد دیگر، روشن شد.

فضائلی، اضافه کرد: وجود دشمن و فهم آن باعث شد بدانیم نیاز است ما خود را در ابعاد مختلف قوی‌ کنیم.

مردم در جریان جنگ متوجه شدند، کشور ایران در حوزه نظامی و هسته‌ای قوی است و نیاز به قوی شدن دارد. هر مقدار هوشمندی و دقت ما بیشتر شود، دست و پای دشمن بسته‌تر می‌شود.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: یکی از نقاطی که لازم است به تقویت آن بپردازیم جبهه مقاومت و تربیت نسل جدید برای آینده انقلاب اسلامی ایران است.

امروز نسل نوجوان و جوان تصور نزدیکی به جنگ و دفاع پیدا کرده اند و این برای ادامه انقلاب بسیار مهم است، هرچند زمان این جنگ کوتاه بود ولی به قدری پر سرعت، پر شتاب و اثرگذار بود که توانست تا حد زیادی، دید نوجوان امروز را تغییر دهد و ما باید از این فرصت و ظرفیت برای نیروسازی، بهره بگیریم.

