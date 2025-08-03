به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع فرماندهان و مسئولان ارشد نیروی زمینی ارتش، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی دشمن عنودی است که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بخشی از جنایات و قساوت او را نسبت به ملت ایران دیدیم. هرچند این دشمن برای ما شناخته شده است و در طول ۲ سال گذشته در غزه و در عمر نحس کمتر از هشتاد ساله این رژیم جنایتکار، بارها ددمنشی و وحشی‍گری او را در تجاوز به سایر کشورها دیده‌ایم.

وی افزود: با وجود تحمل برخی آسیب‌ها نظیر شهادت فرماندهانی عزیز، دانشمندانی بزرگ و هم‌وطنان شریف در این جنگ تحمیلی، به لطف الهی و با رشادت رزمندگان و حضور و مقاومت مردم، پیروز این مواجهه و مقابله نا برابر بودیم و با وارد ساختن آسیب‌های جدی به دشمن، او را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشتیم.

امیر سرلشکر حاتمی تاکید کرد: قدرت موشکی و پهپادی نظام اسلامی، همچنان پابرجا و آماده عملیات است. همان‌گونه که تا لحظه آخر تحمیل آتش‌بس به دشمن، حملات خود را ادامه دادیم. البته ما در صنعت دفاعی و حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری و در همه زمینه‌ها، مصمم‌تر از قبل به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

فرمانده کل ارتش متذکر شد: مخالفت استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تعلقات دینی، وطنی و حرکت ایران به سمت قله‌های دانش است و امروز بحمدالله تمامی نیروهای مسلح و نیروهای چهارگانه ارتش، ضمن حرکت پرشتاب‌‎تر به سمت قله‌های علم و فناوری، مصمم‌تر از گذشته مسیر ارتقاء توان رزمی و آمادگی برای دفاع همه جانبه را ادامه خواهند داد.

امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به بیانات فرماندهی معظم کل قوا، مبنی بر اینکه «ما یک درصد تهدید را باید صد درصد تهدید تلقی کنیم»، تصریح کرد: نباید دشمن را دست‌کم گرفت و تهدید آن را تمام‌شده تلقی کرد.

وی افزود: دشمن با توهم آسیب به نظام اسلامی، توطئه‌های مختلفی را در دستور کار داشت اما مردم ایران اسلامی با اتحاد و اتفاق فوق العاده، تو دهنی محکمی به آن‌ها زدند و عزم، انسجام و یک‌دلی بین مردم، نیروهای مسلح و مسئولان در میدان عمل برای دشمنان و بسیاری از ناظران، باورکردنی نبود و حرکات بزرگ و امیدبخش از جمله «جمعه‌های خشم و نصر» و تشییع باشکوه شهدا، نمونه‌هایی از اراده و همبستگی ملتی بزرگ و حماسه آفرین بود که تحت رهبری حکیمانه و شجاعانه امام خامنه‌ای عزیز، قوی‌تر و مقتدرتر از همیشه از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کردند و رژیم صهیونی با دیدن شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران، فهمید که اشتباه و خطایی راهبردی مرتکب شده است.

وی همچنین به آمادگی نیروی زمینی ارتش اشاره و اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش در طول تاریخ انقلاب اسلامی، در مقابله با گروهک‌های ضدانقلاب در مناطق غرب کشور و دوران دفاع مقدس، خوش درخشید و مورد تمجید حضرت امام خمینی (ره) و مردم شریف قرار گرفت و در دوره‌های بعدی نیز در هر آزمونی نظیر دفع تهدیدها، مردم‌یاری‌ها و مقابله با حوادث غیرمترقبه سربلند بیرون آمده و همواره به عنوان نیرویی کارآزموده، آموزش‌دیده، توانمند و مردمی شناخته می‌شود و بارها مورد لطف و تحسین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا واقع شده است.

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اهمیت حفظ هوشیاری در دفاع از شبانه روزی از مرزهای کشور و با یاد شهید اقتدار، امیر سرتیپ علی حسین محمدی، فرمانده رشید تیپ ۷۱ ابوذر که در صیانت از مرزهای غربی همراه چند تن از دلاوران نیروی زمینی به شهادت رسید، تصریح کرد: با همت و مجاهدت‌های فرماندهان و رزمندگان نیروی زمینی، آمادگی و توان این نیرو، با دوره‌های پیشین قابل مقایسه نیست؛ همان‌گونه که طی جنگ ۱۲ روزه نیز نیروی زمینی، بسیار مؤثر و پا دررکاب عمل کرد و اجازه نداد به امنیت مرزهای ما خدشه‌ای وارد شود.

وی تاکید کرد: با برنامه‌ها و طرح‌های تدوین شده، نیروی زمینی ارتش روند رو به رشد و مطلوبی را در حوزه ارتقای توان رزم، افزایش تحرک، توسعه توانمندی‌های اطلاعاتی و عملیاتی طی کرده است.

فرمانده کل ارتش در پایان خاطرنشان کرد: البته در طول این ۱۲ روز، ناگفته‌های بسیاری از رشادت کم‌نظیر عزیزان پدافند و اقدامات ارزشمند نیروی زمینی، مجاهدت‌های نیروی هوایی و همچنین نیروی دریایی نیز وجود دارد که به موقع خود بخشی از آن‌ها به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.

