متلاشی شدن ۳ هسته تروریستی وابسته به داعش در لیبی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات لیبی اعلام کرد که سه هسته تروریستی وابسته به گروه داعش که در مناطق مختلفی از کشور و به طور مشخص در جنوب لیبی فعالیت می‌کردند، متلاشی شدند.

این هسته‌های تروریستی با تشکیلات بین‌المللی در آفریقا و اروپا ارتباطات داشتند.

یک منبع امنیتی بلندپایه در لیبی گفت که این عملیات در چارچوب تلاش‌های لیبی برای مبارزه با تروریسم و خشکاندن منابع تامین مالی آن انجام شده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این هسته‌ها مسئول عضو گیری و انتقال عناصر داعش از شمال آفریقا به سومالی و منطقه ساحل، پولشویی گسترده و حمایت از عناصر فراری داعش از اردوگاه الهول سوریه و تامین اقامتگاه برای آنها در لیبی و انتقال اموال به داعش بودند.

این در حالی است که پیش از این و در روزهای گذشته، مقادیر زیادی سلاح در یکی از انبارها در یک منزل در جنوب کشور کشف و ضبط شد.

این عملیات، خطرات امنیتی و تهدیدهای تروریستی در جنوب لیبی را برجسته می‌کند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸