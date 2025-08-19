به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الاوسط» با رد هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: این موضوع از اساس مردود است و لیبیایی‌ها آن را به دلیل پیوند عمیق با مسئله فلسطین نمی‌پذیرند.

وی افزود: ادعاهای مربوط به موافقت ما با جنایت کوچاندن فلسطینی‌ها از اساس نادرست و بخشی از مغالطات رسانه‌ای است که متأسفانه رواج یافته است و حتی وزارت خارجه آمریکا از طریق سفارت خود در طرابلس این اخبار را تکذیب کرده است.

او با اشاره به شرایط غزه تأکید کرد: آنچه در غزه رخ می‌دهد، از کشتار و گرسنگی دادن به کودکان تا محروم کردن مردم از حقوق ابتدایی‌شان، فاجعه‌ای انسانی است که جامعه جهانی باید در برابر آن بایستد تا ملت فلسطین بتواند در سرزمین خود در صلح زندگی کند، نه آنکه از آن رانده شود.

الدبیبه دلیل انتشار این‌گونه شایعات و گزارش‌های نادرست را «افول معیارهای حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری» دانست و تصریح کرد: برخی جریان‌ها از چنین شایعاتی برای گمراه کردن افکار عمومی بهره می‌برند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اوضاع داخلی لیبی، بر لزوم برچیدن گروه‌های مسلح تأکید کرد و آن را «یک پروژه ملی برای بازسازی دولت و تثبیت و یکپارچه‌سازی نهادهای آن» دانست.

او گفت این گروه‌ها میراث سال‌های گذشته‌ هستند که با تضعیف ساختارهای رسمی امنیتی و نظامی تقویت شدند و گمان کردند از دولت مرکزی قدرتمندترند.

