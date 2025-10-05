انفجار و درگیری مسلحانه در موگادیشو/ فرار عناصر الشباب و تشدید بحران امنیتی در سومالی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ موگادیشو پایتخت سومالی، روز شنبه شاهد دومین انفجار در یکی از زندان‌های نزدیک به کاخ ریاست‌جمهوری بود. این انفجار پس از حمله مسلحانه توسط نیروهای گروه افراطی «الشباب» رخ داد و منجر به فرار شماری از زندانیان شد. این رویداد در حالی صورت گرفت که خشونت‌ها در سراسر کشور رو به افزایش است و ایالات متحده نیز حملات هوایی خود علیه گروه‌های افراطی را تشدید کرده است.

صدای انفجار دوم به‌وضوح در سراسر منطقه شنیده شد. این انفجار پس از انفجار اولیه‌ای رخ داد که در نزدیکی زندان اصلی وابسته به سازمان اطلاعات ملی صورت گرفته بود. انفجار دوم با درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و مهاجمان همراه شد، و مهاجمان موفق شدند با ایجاد شکاف در دیوارها و درهای زندان، زمینه فرار برخی از اعضای گروه الشباب را فراهم کنند.

گروه الشباب، وابسته به القاعده، کنترل بخش‌های وسیعی از جنوب و مرکز سومالی را در اختیار دارد و شمار نیروهای آن حدود ۱۸ هزار نفر برآورد می‌شود. این گروه در هفته‌های اخیر چندین حمله به مراکز دولتی و امنیتی در موگادیشو و سایر شهرهای سومالی انجام داده است.

این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت سومالی عملیات گسترده‌ای را علیه مواضع داعش در شمال شرق کشور آغاز کرده است. ایالات متحده نیز از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۰ حمله هوایی در خاک سومالی انجام داده که عمدتاً مواضع داعش در کوه‌های صعب‌العبور را هدف قرار داده‌اند.

در همین هفته، گروه الشباب مسئولیت حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در سومالی را بر عهده گرفت؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی کشور را افزایش داده است.

هم‌زمان با حمله به زندان، درگیری‌های شدیدی میان نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان الشباب در چندین منطقه جریان دارد. این تحولات نشان‌دهنده تشدید خشونت‌ها در سومالی در بحبوحه بحران‌های سیاسی و امنیتی جاری در کشور است.

