به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «محمدمهدی شبزندهدار جهرمی» در جمع زائران و مجاوران رواق امام خمینی(ره)، که به روایتی مصادف با شب شهادت امام حسن مجتبی(ع) بود، با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) که فرمودند: «امام حسن مجتبی(ع) زاهدترین، عابدترین و با فضیلتترین انسان دوران و زمان خودشان بودند»، اظهار کرد: در این حدیث بارزترین ویژگیهای امام مجتبی(ع)، بیان شده است.
وی، ابراز کرد: اولین صفتی که در این حدیث به آن اشاره شده، صفت زُهد است. امام مجتبی(ع) ثروت قابل توجهی داشتند و با این ثروت، دست بسیاری از افراد نیازمند را میگرفتند که سفرههای ایشان برای اطعام نیازمندان در شهر مدینه مشهور بود ولی، در عین حال، زاهدترین افراد زمان خود، بودند.
سخنران حرم مطهر رضوی تصریح کرد: بنابراین، زهد به معنای فقر و تنگدستی نیست بلکه به معنای این است که، انسان دل بسته مال دنیا نباشد و از ثروتی که خدا به او داده است، در راه خدا انفاق کند و از امکانات مالی، برای تقرب به خدا، استفاده کند.
وی، افزود: دومین ویژگی امام مجتبی(ع) که در این حدیث نورانی به آن اشاره شده، عبودیت آن حضرت است. این امام بزرگوار به امر عبادت و عبودیت خدا اهتمام ویژهای داشتند و همچنین با فضیلتترین افراد زمان خود بودند و در همه زمینههای اخلاقی، از همه برتر بودند.
آیتالله شبزندهدار، عنوان کرد: امام مجتبی(ع)، ۲۵ بار با پای پیاده به بیتالله الحرام مشرف شدند و این اقدام ایشان برای تعظیم شعائر الهی بود و پیادهروی اربعین و تشرف زائران با پای پیاده به کربلای معلی، در واقع اقتدا به امام مجتبی(ع)، برای تعظیم شعائر دینی است.
گفتنی است؛ مرثیهسرایی و ذکر مصیبت و همچنین قرائت دعای روحبخش کمیل با نوای ذاکران اهل بیت(ع)، مهدی سروری و جوادقربانپور از دیگر برنامههای شب شهادت امام مجتبی(ع)، در حرم مطهر رضوی بود.
