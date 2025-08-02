عبور بیش از ۴۱۷ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بازه زمانی ۴ تا ۹ مرداد سال جاری، همزمان با اجرای طرح جابه‌جایی اربعین حسینی، مرزهای شش‌گانه کشور شاهد تردد گسترده زائران بوده‌اند. بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در مجموع ۴۱۷ هزار و ۷۰۰ زائر اربعین در مسیرهای ورودی و خروجی از این مرزها عبور کرده‌اند.

از این تعداد، بیش از ۳۰۹ هزار زائر ایرانی و غیرایرانی از طریق مرزهای زمینی شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین از کشور خارج شده‌اند. در همین مدت، ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ زائر ایرانی و غیرایرانی نیز از طریق همین مرزها به کشور بازگشته‌اند.

مرزهای شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و چذابه به ترتیب پرترددترین مرزها برای خروج زائران بوده‌اند. در مسیر بازگشت نیز، مرزهای شلمچه، شهید سلیمانی (مهران) و تمرچین بیشترین استقبال را از سوی زائران به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، طی شش روز نخست طرح اربعین، ۹۵ هزار و ۸۰۰ زائر با استفاده از ۴۶۴۰ سفر ناوگان عمومی برای خروج از کشور و زیارت عتبات عالیات جابه‌جا شده‌اند. در مسیر بازگشت نیز، ۲۵ هزار و ۷۰۰ زائر با بهره‌گیری از ۲۷۸۲ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مبادی اولیه خود بازگشته‌اند.

زائرانی که از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای خروج استفاده کرده‌اند، عمدتاً از طریق پایانه‌های شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی عبور کرده‌اند. در مسیرهای بازگشت نیز، مرزهای شهید سلیمانی (مهران)، باشماق و تمرچین بیشترین تقاضا را برای بازگشت زائران حسینی داشته‌اند.

.............

پایان پیام/ 218



