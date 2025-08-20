عربستان از سامانه «نسک عمره» رونمایی کرد/ درخواست مستقیم ویزای عمره بدون واسطه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت حج و عمره عربستان سعودی، خدمت جدیدی با عنوان «نسک عمره» را آغاز کرد. این خدمت نوآورانه به زائران خارج از عربستان امکان میدهد بهطور مستقیم برای دریافت ویزای عمره و رزرو خدمات مرتبط با سفرشان اقدام کنند، بدون آنکه نیازی به واسطه داشته باشند.
بر اساس بیانیه وزارتخانه، ثبتنام از طریق لینک ویژه پلتفرم «نسک عمره» انجام میشود.
خدمت «نسک عمره» یکی از گزینههای تازه پیش روی متقاضیان عمره از خارج عربستان است و در کنار گزینههای دیگر مانند نمایندگان مجاز در کشور معتمرین ارائه میشود. این پلتفرم به کاربران اجازه میدهد تا از میان بستههای کامل یا خدمات مستقل شامل ویزا، اقامت، حملونقل، تورهای فرهنگی-تاریخی و خدمات پشتیبان انتخاب کنند. همچنین امکان طراحی بستههای شخصیسازیشده بر اساس نیاز و خواسته معتمرین وجود دارد. این خدمات از طریق یک رابط کاربری مدرن در دسترس است که از ۷ زبان پشتیبانی میکند و با سامانههای دولتی مرتبط یکپارچه شده تا تجربهای دیجیتال، آسان و یکپارچه ارائه شود.
این خدمت همچنین گزینههای پرداخت متنوعی در اختیار زائران قرار میدهد تا تمامی مراحل—از ثبتنام و درخواست تا دریافت ویزای ورود—به شکل کاملاً الکترونیکی انجام شود. علاوه بر آن، تنوع بستهها و خدمات ارائهشده، نیازها و خواستههای مختلف را پوشش میدهد و تجربهای آسان و غنی را برای زائران فراهم میکند.
وزارت حج و عمره عربستان تأکید کرد که راهاندازی «نسک عمره» بخشی از تلاشها در راستای تحقق اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان است. هدف از این اقدام، میزبانی از شمار بیشتری از مسلمانان و فراهم کردن شرایط آسانتر برای انجام مناسک حج و عمره و ارائه خدماتی باکیفیت است که تجربه حجاج در عربستان را ارتقا بدهد.
