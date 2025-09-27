به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان کل نگهداری از مسجدالحرام و مسجدالنبی اعلام کرد بیش از ۵۳ میلیون نمازگزار، زائر و مجاور در ماه ربیع‌الاول سال ۱۴۴۷ هجری قمری، برای فرائض عبادی، مشرف به مسجدالحرام در مکه و مسجدالنبی در مدینه شدند.

طبق اعلام این سازمان، مسجدالحرام پذیرای هفده میلیون‌وپانصدوشصت هزارو چهار نفر بوده است که از این تعداد، نود و یک هزار و هفتصد و پنجاه و سه نفر در حجر اسماعیل نماز خوانده و به اعمال عبادی پرداخته‌اند، و تعداد انجام‌دهندگان فریضۀ عمره به دوازده میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و پانصد و شانزده نفر رسیده است.

همچنین در مسجدالنبی هم در ماه ربیع‌الاول، بیست میلیون و هفتصد و یک هزار و پانصد و شصت حضور و بازدید ثبت شد. از این تعداد، دو میلیون و هفتاد و یک هزار و یکصد و یک نفر به زیارت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) مشرف شدند و یک میلیون و دو هزار و چهل و نه نفر در الروضه‌الشریف حضور یافتند.

سازمان کل نگهداری از مسجدالحرام و مسجدالنبی خاطرنشان کرد که از فناوری پیشرفته مبتنی بر حسگر برای پایش تعداد نمازگزاران و عمره‌گزاران در ورودی‌های اصلی دو مسجد استفاده می‌کند. این رویکرد داده‌محور به بهبود کارایی عملیاتی، مدیریت جریان جمعیت و حمایت از نهادهای مسئول خدمات زائران، در همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط، کمک می‌کند.

......................

پایان پیام