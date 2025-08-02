به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رسول فلاحتی, نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه شهر رشت امروز شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ در دیدار حجتالاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان که به مناسبت فرارسیدن دوازدهم مرداد، سالروز تاسیس این نهاد برگزار شد، گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ارکان ریشهدار، باسابقه و کارآمد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به عملکرد اثرگذار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته، اظهار کرد: این نهاد انقلابی همواره با رویکردی هوشمندانه، سنجیده و فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی، نقش مؤثر و عمیقی را در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا کرده است.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی موجب ناامیدی دشمنان در جبهه جنگ نرم شده است، تاکید کرد: نهاد مردمی شورای هماهنگی با تکیه بر بصیرت انقلابی و شناخت دقیق از زمانه، در برگزاری مراسم و اجتماعات مرتبط با مناسبتهای مهم انقلاب اسلامی موفق عمل کرده و در طول عمر پربرکت خود در مسیر ایجاد و حفظ وحدت و انسجام ملی، توفیقات بسیاری را کسب کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره بر اهمیت مأموریت راهبردی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ضرورت تقویت ارکان آن، تصریح کرد: این نهاد با گرامیداشت ایامالله انقلاب اسلامی و ارجنهادن ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی، روح مقاومت، همبستگی و استکبارستیزی را در جامعه زنده نگه داشته است.
وی، نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را در انسجامبخشی به مناسبتهای ملی و مذهبی مهم دانست و گفت: برگزاری متمرکز و هماهنگی مراسم مختلف و راهپیماییهای متعدد، نقش راهبردی و بیبدیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه موازیکاری یکی از آفتهای برگزاری مراسم ملی و دینی است، اظهار کرد: تأسیس و تثبیت جایگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تدبیر امامین انقلاب اسلامی به بسیاری از تفرقهها و ناهماهنگیها خاتمه داده و اکنون مراسم و آیینهای انقلابی و ملی با شکوه هر چه بیشتر برگزار میشود.
نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با همتی ستودنی، نقشی برجسته و متمایز در اعتلای مراسم ملی و مذهبی در استان ایفا کرده است، تصریح کرد: تلاشهای صادقانه و مدبرانه اعضای این شورا، موجب ایجاد همافزایی، همدلی و وحدت در میان اقشار مختلف مردم استان شده است.
وی به بزرگداشت شکوهمند ایام الله و برگزاری باشکوه مراسم ملی و مذهبی در استان اشاره کرد و افزود: تلاشهای اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی موجب شده گیلان بهعنوان استانی نوآور و پیشتاز با سطح بالایی از آگاهی و بصیرت انقلابی در سطح کشور بدرخشد.
آیتالله فلاحتی با تاکید بر اینکه تقویت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیازمند حمایت، همراهی و توجه بیشتر تمامی دستگاهها، نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی است، بیان کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا این نهاد انقلابی و مردمی همچنان با قدرت، پرچمدار حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایامالله باشد.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای بیدریغ آیتالله فلاحتی، نماینده محترم ولی فقیه در استان، گفت: برگزاری باشکوه مراسم ملی و مذهبی در استان گیلان که با همدلی و همکاری دستگاهها و نهادهای فرهنگی و حضور گسترده و پرشور مردم انجام میشود موجب یاس و نامیدی دشمنان نظام مقدس اسلامی شده است.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در عمر ۴۵ ساله پربرکت خود همواره در مسیر تبعیت از اندیشههای معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و منویات ولی امر مسلمین امام خامنهای (مدظلهالعالی) حرکت کرده است، اظهار کرد: ایفای نقش موثر و تعیینکننده این نهاد انقلابی و مردمی در مقاطع حساس تاریخی همانند فتنه سال ۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین خلق حماسههای ماندگار موجب مباهات دوستداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری، اعتماد مردم به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را رمز موفقیت این نهاد در انجام رسالت خود دانست و افزود: پیشتازی، بصیرت و حضور گسترده و پرشور مردم گیلان در مناسبتهای ملی و مذهبی به الگوی ملی تبدیل شده است.
