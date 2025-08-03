مراسم عزاداری دهه دوم صفر در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری پنج شب اول دهه دوم صفر با موضوع «تبیین ابعاد جهاد و مقاومت» و با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسین راجی، در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

این مراسم از روز دوشنبه ۱۳ مرداد، به مدت پنج شب در شبستان امام خمینی(ره) در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

این مراسم فرصتی برای عموم علاقه‌مندان و عزاداران حسینی است تا در فضایی معنوی از مباحث ارزشمند دینی جهاد و مقاومت در اسلام بهره‌مند شوند.

.................................

پایان پیام/ 167