مراسم عزاداری دهه دوم صفر در حرم بانوی کرامت

۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۴
مراسم عزاداری دهه دوم صفر در حرم بانوی کرامت

مراسم عزاداری پنج شب اول دهه دوم صفر با موضوع «تبیین ابعاد جهاد و مقاومت» در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری پنج شب اول دهه دوم صفر با موضوع «تبیین ابعاد جهاد و مقاومت» و با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسین راجی، در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

این مراسم از روز دوشنبه ۱۳ مرداد، به مدت پنج شب در شبستان امام خمینی(ره) در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

https://cdn.isna.ir/d/2025/08/03/3/63543957.jpg?ts=1754210059670

این مراسم فرصتی برای عموم علاقه‌مندان و عزاداران حسینی است تا در فضایی معنوی از مباحث ارزشمند دینی جهاد و مقاومت در اسلام بهره‌مند شوند.

