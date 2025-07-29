۴۱ خدمت ویژه موکب آستان حضرت معصومه(س) برای زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری تشریح فعالیت‌های آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در ایام اربعین حسینی در سالن جلسات پژوهشکده علامه طباطبایی در شهر قم برگزار شد.

۴۱ خدمت در ۷ حوزه به زائران اربعین

هادی محمودنژاد معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) در این نشست با اشاره به برنامه های این آستان در ایام اربعین اظهار کرد: این آستان برنامه هایی را برای زائرین اربعین چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت، تدارک دیده است. موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ در مسیر نجف به کربلا، صحن دوم این بارگاه است که پایگاهی برای خدمت رسانی به زائرین اربعین می باشد و ۴۱ خدمت در هفت حوزه در این موکب به زائرین، تقدیم می شود.

وی ادامه داد: آستان مقدس حضرت معصومه(س) به دنبال این است هر خدمتی که زائر اربعین نیاز دارد در موکب این آستان ارائه شود و این خدمات هم دختران و زنان و هم هم مردان و هم کودکان را شامل می شود، خدماتی که در بخش های مختلف از جمله بهداشت، اطعام و رسانه است. همچنین تعمیرات مربوط به عینک، تلفن همراه، کیف و کفش هم در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) صورت می گیرد، همچنین خدمت اینترنت وای فای هم در این موکب برای زائرین فراهم است.

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان این که در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) توجه ویژه ای به بانوان شده است، افزود: با توجه به این که کریمه اهل بیت(س)، الگوی دختران است، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) دستور ویژه ای داد که در موکب این آستان، توجه ویژه ای به دختران و زنان شود، لذا در کنار برنامه های عمومی در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س)، برنامه های ویژه ای نیز برای بانوان تدارک دیده شده است و بانوانی از ۵۱ کشور به عنوان مهمان در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ایام اربعین حضور خواهند یافت.

خدمت رسانی ۲۴ ساعته در موکب آستان حضرت معصومه(س)

محمودنژاد با اشاره به برنامه های رسانه ای در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) اظهار کرد: هر سال این موکب در ایام اربعین به عنوان یک پایگاه رسانه ای مطرح بود، اما امسال شبکه قرآن و معارف سیما به صورت کامل در ایام اربعین در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) استقرار خواهد یافت تا هم برنامه های موکب را پوشش بدهد و هم حرکت عظیم اربعین حسینی را در بعد ملی و فراملی، منعکس کند. همچنین دارالشفاء نیز با کمک جمعیت هلال احمر در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س)، فعال است و در دارالشفاء علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، تیم های اورژانس نیز مستقر است و تمام مراحل درمانی زائرین پیگیری می شود تا زائرین به سلامت به دیار خود برگردند.

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) خدمات موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) را ۲۴ ساعته دانست و تصریح کرد: شبانه روزی شدن خدمات این موکب به این دلیل است که برخی از زائران به دلیل گرمی هوا، ساعات شب را برای پیاده روی انتخاب می کنند. در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) از اذان صبح تا نیمه شب در ۱۱ نوبت، غذا و میان وعده میان زائرین اربعین توزیع می شود. سال گذشته ظرفیت اسکان حدود چهار تا پنج هزار نفر در شبانه روز در این موکب بود. برای افزایش ظرفیت اسکان موکب، ساختمان جدیدی در آنجا احداث شد که ۶ سالن دارد و ۴ سالن آن به اسکان بانوان اختصاص یافته است. ۱۸۰ نفر خادم در دو بخش در موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) خدمت رسانی می کنند.

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: یکی از خدمات آستان مقدس حضرت معصومه(س) خدمت رسانی به زائرین اربعین در شهر قم است و در ایام اربعین زائرینی به این بارگاه نمی آید مگر این که از خدمات حرم، بهره مند شود. البته بیشترین زائرین اربعین که به قم می آیند در مکان هایی همچون مساجد و مدارس و مصلای قدس، استقرار پیدا می کنند.

▪️ صحن پیامبر اعظم؛ پروژه‌ای در آستانه بهره‌برداری

وی با اشاره به پروژه های عمرانی آستان مقدس حضرت معصومه(س) اظهار کرد: صحن پیامبر اعظم(ص) از پروژه های عمرانی این آستان مقدس است که احداث آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. بهره برداری از این صحن به دلیل کمبود بودجه تاکنون به تعویق افتاده است و پیشرفت فیزیکی پروژه ۹۵ درصد است. کل عرصه آستان مقدس حضرت معصومه(س) در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۴ هزار مترمربع است و اکنون این عرصه به ۱۵۰ هزار مترمربع است. هنوز با کمبود فضا در حرم حضرت معصومه(س)، مواجه هستیم و تکمیل صحن پیامبر اعظم(ص) می تواند به حل این مشکل کمک کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «صفر فلاحی» مدیر حرم حضرت معصومه(س) در ادامه این نشست با اشاره به حضور زائرین اربعین در شهر قم اظهار کرد: شاهد حضور زائرین اربعین در شهر قم از حدود ۳۲ ملیت هستیم و برنامه اسکان زائرین اربعین را در زائرسرای کوثر و شبستان نجمه خاتون در دستور کار داریم. برای خدمت رسانی به این زائرین در بخش های درمانی و بهداشتی، علاوه بر درمانگاه آستان مقدس معصومه(س) و پایگاه فوریت های بهداشتی در این آستان از ظرفیت تیم های مستقر اورژانس و هلال احمر هم استفاده می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آستان مقدس حضرت معصومه(س) تلاش دارد که خدمت رسانی خوبی را در ایام اربعین به زائرین رقم بزند.

