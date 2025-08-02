برگزاری نشست هماهنگی برای مراسم راهپیمایی دلدادگان اربعین در قم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هماهنگی مراسم راهپیمایی دلدادگان اربعین، با حضور مسئولان استان قم در سالن امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد.
در این نشست، دکتر محمودی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور زائران استانداری قم، بقایی فرماندار قم و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و خدماترسان حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، دکتر بقایی با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، گفت: «بر اساس احکام ابلاغی، مسئولیت کمیته اجرایی ستاد اربعین به فرماندار قم واگذار شده است و باید تلاش شود مراسم راهپیمایی دلدادگان اربعین با بهترین کیفیت برگزار گردد. این رویداد با محوریت تکریم زائران و مجاوران، باید جلوهای از همدلی و مشارکت مردمی باشد.»
وی تأکید کرد: «در این مراسم باید در کنار موضوعات اربعینی و فرهنگی، موضوعاتی چون روایت مقاومت مردم مظلوم فلسطین و دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان نیز در فضاسازی فرهنگی مسیر دیده شود. همچنین ایستگاههای صلواتی باید به صورت پیوسته و مدیریتشده در طول مسیر استقرار یابند.»
فرماندار قم در ادامه بر اهمیت تأمین روشنایی مسیر، ایمنسازی پلها، مدیریت ناوگان حملونقل عمومی و ارائه خدمات امدادی تأکید کرد و گفت: « نبایستی تردد هیچ اتوبوسی بدون تأییدیه فنی مجاز از شهر قم صورت پذیرد . همچنین نباید با قطعی برق در مسیر مواجه باشیم و عرضه سوخت در جایگاهها در ایام اربعین برای تسهیل زائرین فراهم باشد.»
در ادامه، آقای قربانی کرم ، مسئول کمیته مردمی اربعین ، با اشاره به نهمین سال خدمترسانی به زائرین اربعین گفت: «از پنجم صفر تا پنجم ربیعالاول، میزبان نزدیک به ۵۰۰ هزار زائر خواهیم بود. خوشبختانه آمادگی سازمانها و زیرساختهای فرهنگی به سطح قابل قبولی رسیده است. از فرماندار محترم قم نیز بابت حضور فعال از آغاز برنامههای اربعین تشکر میکنم.»
سرهنگ هادی بادینلو معاون فرهنگی و هنری سپاه استان قم، با بیان اینکه مراسم راهپیمایی دلدادگان اربعین به صورت بسیار باشکوه برگزار خواهد شد، افزود: «این حرکت مردمی یک رویداد اجتماعی تأثیرگذار است که با فضاسازی و همراهی مردم، جلوهای عظیم خواهد داشت.»
نمایندگان شهرداری قم نیز از آمادگی کامل در بخشهای مختلف از جمله تأمین سرویسهای بهداشتی، یخ، پشتیبانی مواکب، فضاسازی شهری و پاکسازی مسیرها خبر دادند. در این زمینه همکاری خوبی با ایستگاههای صلواتی برای تهیه و نگهداری یخ مورد نیاز فراهم شده است.
نماینده فراجا اعلام کرد: «طرحهای کنترلی و ایستهای بازرسی پیرامونی به صورت مستمر برقرار است. با افزایش نیروها، کنترل کامل مسیرها در دستور کار قرار دارد.»
آتشنشانی نیز با اعزام گروههای بازرسی ایمنی، موکبها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. همچنین هلالاحمر با استقرار دو پایگاه امدادی در مسیر طریق المهدی آماده خدمترسانی خواهد بود.
نمایندگان ادارات برق، گاز، آموزش و پرورش، آب و فاضلاب و اورژانس نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد، آمادگی کامل خود را برای خدماترسانی به زائرین اعلام کردند.
ادارهکل آموزش و پرورش استان قم نیز اعلام کرد که برای اسکان زائرین، بیش از ۴۰ هزار ظرفیت در مدارس در نظر گرفته شده که در صورت نیاز قابل افزایش است.
نماینده اداره اتباع نیز با اشاره به حضور پرشور زائران افغانستانی، از هماهنگی کامل با هیئتهای فرهنگی و خدماترسان جهت مدیریت صحیح تجمعات و خدمترسانی به این گروه خبر داد.
صدا و سیمای مرکز قم نیز با اعلام آمادگی صد درصدی برای پوشش رسانهای، خواستار اطلاعرسانی دقیق درباره مسیرها و ساعت آغاز مراسم شد.
در پایان این نشست، دکتر محمودی معاون فرهنگی اجتماعی استانداری قم، با قدردانی از زحمات فرمانداری و سایر دستگاهها اظهار داشت: «ستاد استانی اربعین به ریاست استاندار تشکیل شده و کمیته اجرایی با مسئولیت فرماندار قم فعالانه در حال برنامهریزی و پیگیری امور اجرایی است. مراسم دلدادگان اربعین نماد همبستگی مردمی و تجلی ایمان در عرصه اجتماعی است.»
مراسم راهپیمایی دلدادگان اربعین روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷ از مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) از حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما