«روایت راهیان» در مسیر اربعین؛ تئاتر دلی برای زائران حسینی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری نهمین همایش بینالمللی تئاتر پیادهروی اربعین با عنوان «روایت راهیان»، صبح امروز با حضور کوروش زارعی، مدیر دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری در محل این نهاد برگزار شد.
زارعی در این نشست با اشاره به تداوم فعالیتهای هنرمندان تئاتر آیینی در مراسم اربعین، گفت: همانند سالهای گذشته، هنرمندان تئاتر آیینی کشور را بسیج کردهایم. گروهها، پس از برگزاری مراسم عزاداری در جوار مزار شهدای گمنام حوزه هنری، سهشنبه به سمت خوزستان اعزام میشوند و سپس به کشور عراق سفر خواهند کرد.
وی افزود: گروههای نمایشی در عمودهای ۹۰۹ و ۱۲۹۷ مسیر پیادهروی اربعین مستقر خواهند شد. امسال برای نخستینبار شهر سامرا نیز به مناطق اجرای ما اضافه شده که با هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه صورت گرفته و در آنجا نیز نمایشهایی اجرا خواهد شد.
مدیر دفتر هنرهای نمایشی با تاکید بر اهمیت زبان در ارتباط با مخاطب، اظهار داشت: در مسیر پیادهروی اربعین، مخاطب اصلی ما بیش از آنکه ایرانیها باشند، عربها هستند. در این میان گروههای نمایشی خوزستانی با توان اجرای آثار به زبان عربی، نقشی کلیدی دارند.
زارعی با اشاره به آغاز این جریان هنری توسط حوزه هنری گفت: در سال ۱۳۹۵ مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری جریان تئاتر را در پیادهروی اربعین پایهگذاری کرد. پیش از آن، تئاتر در این مسیر معنایی نداشت. اکنون اگر گروههای نمایشی ایرانی و عراقی در این مسیر اجرا دارند، نتیجه لطف خدا، امام حسین (ع) و اهل بیت است. تئاتر اربعین اکنون به یک جریان جدی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اگر ما فعالیت نکنیم، گروههای دیگر جای ما را پر میکنند. برخی از این گروهها نمایشهای تعزیه را به زبانهای مختلف اجرا میکنند. سال گذشته چهار سرود با موضوع غزه و فلسطین داشتیم و امسال نیز از گروه زهرایون خواستهایم با تمرکز بر این موضوع، مظلومیت مردم غزه را با زبان هنر فریاد بزنند.
زارعی با انتقاد از وضعیت تئاتر در کشور تصریح کرد: ما برای تئاتر کار نمیکنیم؛ برای مردم و مخاطب کار میکنیم. متأسفانه تماشاگر امروز با تئاتر ارتباط نمیگیرد؛ هزینه میکند، اما نه سرگرم میشود، نه پیامی دریافت میکند. در حالیکه در غرب، دولتها حامی تئاترند، تئاتر ما به ناکجاآباد رفته است.
وی با بیان اینکه پیکره تئاتر ایران در حال فروپاشی است، گفت: تئاتر ما مخاطب تربیت نکرده، مخاطبان و هنرمندان تئاتر در کشور تکراری شدهاند. این تئاتری که ما در مسیر اربعین اجرا میکنیم، حکومتی نیست؛ بلکه تئاتری دلی است که با مخاطب ارتباط واقعی برقرار میکند.
زارعی در پایان درباره زمانبندی اجراهای «روایت راهیان» در مسیر اربعین اعلام کرد: اجراها از پیش از غروب آغاز میشود و برنامه اصلی از ساعت ۹ شب تا ۱۲ ادامه خواهد داشت.
روایت راهیان؛ تئاتر صفر تومانی در مسیر میلیونها زائر
سید محمدمصطفی موتورچی، دبیر هنری همایش بینالمللی تئاتر پیادهروی اربعین «روایت راهیان» نیز در نشست خبری این رویداد با اشاره به تغییرات ساختاری و اجرایی همایش امسال گفت: با توجه به تجربههای سالهای گذشته، تصمیم گرفتیم امسال در یک موکب مشخص مستقر باشیم و تمام فعالیتها را از همان نقطه پیش ببریم. نوعی موکب فرهنگی-هنری سیار که همانند زائران مسیر را طی میکند و روایت راویان همپای پیادهروی مشایه حرکت خواهد کرد.
موتورچی زمان آغاز اجراها را شانزدهم مرداد اعلام کرد و افزود: در سه روز نخست در عمود ۹۰۹ مستقر خواهیم بود، سه روز بعدی را در عمود ۱۲۹۷ میگذرانیم و دو روز پایانی را در شهر سامرا به اجرای برنامه میپردازیم.
وی با تأکید بر مردمی و داوطلبانه بودن این رویداد هنری اظهار داشت: همه فعالیتهای هنرمندان آیینی که با ما همراه هستند، نذر فرهنگی است. ما ادعا میکنیم که این همایش تئاتری بینالمللی، با صفر تومان هزینه در خاک عراق برگزار میشود. اگر هزینه ایابوذهاب را کنار بگذارید، برپایی این رویداد تنها با عشق و لطف امام حسین (ع) ممکن شده است.
دبیر هنری روایت راهیان ادامه داد: در مجموع ۱۰ مجلس تعزیه به زبان فارسی و عربی برگزار خواهیم کرد و سه نمایش خیابانی دو زبانه نیز با ما همراه خواهد بود. این نمایشها با الهام از وقایع اخیر و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نوشته و تولید شدهاند و علاوه بر روایت حماسه مردم ایران، به مظلومیت ملت ایران نیز میپردازند.
موتورچی از حضور گروه سرود زهرایون، شعرا و استفاده از قالبهایی همچون نقادی و تکخوانی خبر داد و افزود: در مسیر پیادهروی اربعین معمولاً برنامهای برای کودکان و نوجوانان دیده نمیشود. اما ما طی دو سال گذشته سعی کردهایم با برنامهریزی و اجراهای ویژه، این خلأ را در روایت راهیان پوشش دهیم.
وی درباره نوع مخاطب در این اجراها توضیح داد: تماشاگران ما زائرانی هستند که در حال حرکتاند؛ نه کسانی که روی صندلی مینشینند. هر اجرا حدود ۲۰ دقیقه است و برآورد شده که هر اجرا حدود دو تا سه هزار مخاطب عبوری داشته باشد. در واقع، مجموع مخاطبان تئاتر روایت راهیان در یک هفته برابر با مخاطبان یکساله تئاتر حوزه هنری است.
