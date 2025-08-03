به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی نامه‌ی حجت‌الاسلام‌والمسلمین صدیقی خطاب به رهبر معظم انقلاب برای معاف‌شدن از اقامه‌ی نماز جمعه تهران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با درخواست وی موافقت کردند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صدیقی در نامه‌ی خود به رهبر انقلاب، ضمن تشکر به دلیل انتصاب خود به عنوان امام جمعه‌ی موقت تهران و اقامه‌ی نماز جمعه در هفده سال گذشته، خواستار معاف شدن از اقامه‌ی نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی، تدریسی و تبلیغی شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تشکر از جناب آقای صدیقی برای اقامه‌ی نماز جمعه تهران در هفده سال گذشته و ایراد خطبه‌های مفید و مؤثر در دفاع از نظام اسلامی و بیان توصیه‌های معنوی و اخلاقی در خطبه‌ها، با درخواست وی موافقت کردند.

