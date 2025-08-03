سوءتغذیه و سرخک بلای جان کودکان افغان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در آخرین گزارش‌های خود از افغانستان نسبت به وضعیت نگران‌کننده سوء تغذیه و بیماری سرخک در بین کودکان این کشور هشدار داد.

به گفته این نهاد بین‌المللی حدود ۳.۵ میلیون کودک در افغانستان از لاغری شدید ناشی از سوء‌تغذیه رنج می‌برند که از این میان حدود ۱.۴ میلیون کودک در معرض خطر مرگ‌ومیر قرار دارند.

وزارت صحت عامه حکومت سرپرست افغانستان در واکنش به این گزارش گفته است که در حال حاضر ۲.۹ میلیون کودک و مادر مبتلا به سوءتغذیه ثبت شده که در ۳۲۰۰ مرکز برای آنان خدمات ارایه می‌شود.

یونیسف برای رفع مشکل سوءتغذیه کودکان افغان، واکنش فوری و حمایت‌های گسترده جامعه جهانی را خواستار شده است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش دیگر خود به شیوع گسترده بیماری سرخک در بین کودکان افغانستان نیز اشاره کرده است.

این نهاد در این گزارش هشدار داده است که بیماری سرخک در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ جان دست‌کم ۳۵۷ کودک را در افغانستان گرفته است.

