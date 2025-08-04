تصویب قانون الحشد الشعبی بیانگر قدردانی مردم از رزمندگانش است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق امروز یکشنبه تاکید کرد که تصویب قانون الحشد الشعبی تنها یک اقدام قانونی نیست بلکه قدردانی مردم از رزمندگان آن است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی در بیانیهای خطاب به نمایندگان پارلمان عراق گفت: در لحظهای که مفاهیم وفاداری و تاریخ تجسم مییابد، در برابر مسئولیتی ملی ایستادهایم؛ مسالهای که به کرامت کسانی مربوط میشود که سلاح بهدست گرفته و از عراق و حاکمیت آن دفاع کردند.
الفیاض افزود: تصویب قانون الحشد الشعبی صرفا یک اقدام قانونی نیست، بلکه بیانگر قدردانی ملت از رزمندگان خود و تثبیت حقوق کسانی است که ندای مرجعیت را لبیک گفتند و با خون خود شکوه این میهن را رقم زدند.
