فراخوان حزب موتلفه برای تجمع در حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب مؤتلفه اسلامی با صدور فراخوانی، از عموم مردم برای شرکت در تجمع "مادران و کودکان در حمایت از مردم مظلوم غزه" دعوت کرد.

این تجمع در واکنش به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و با هدف اعلام همبستگی با مردم غزه برگزار می‌شود.

بر اساس این فراخوان، تجمع‌کنندگان روز سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد واقع در خیابان شریعتی، بلوار شهرزاد، خیابان کودکان غزه، پلاک ۸، گرد هم خواهند آمد.

حزب مؤتلفه اسلامی از تمامی اقشار مردم، به‌ویژه مادران و کودکان، خواست تا با حضور گسترده خود، صدای مظلومیت مردم فلسطین باشند و حمایت خود را از مقاومت فلسطین اعلام کنند.

