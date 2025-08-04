  1. صفحه اصلی
گرسنگی تاکنون جان چند فلسطینی را گرفته است؟

۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵
کد خبر: 1714616
وزارت بهداشت فلسطین در غزه خبر داد شمار قربانیان گرسنگی و سوء تغذیه در نوار غزه به ۱۸۰ نفر رسیده است که ۹۳ نفر از این افراد کودکان هستند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، بیمارستان‌های نوار غزه ۵ مورد فوت ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه را ثبت کردند.

به گزارش دنیا الوطن، این وزارتخانه اعلام کرد شمار قربانیان گرسنگی و سوء تغذیه در نوار غزه به این ترتیب به ۱۸۰ نفر رسیده است که ۹۳ نفر از این افراد کودکان هستند.

این در حالی است که فاجعه انسانی در حال وخیم‌تر شدن است و محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

بر اساس گزارش‌های برنامه جهانی غذا، یک چهارم فلسطینی‌ها با شرایط شبیه به قحطی رو به رو هستند و ۱۰۰ هزار کودک و زن از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.

