به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، ثبت نام زائران در سامانه سماح سازمان حج وزیارت از مرز ۲ میلیون و ۳۴۰هزار نفر عبور کرد. تاکنون میانگین سنی زائران ۳۸سال است که هزار و ۹۸۲ نفر از ثبت نام شدگان زیر یک سال هستند و ۱۴۱ نفر نیز بیش از ۹۰ سال عمر دارند. کهنسال ترین زائر امسال نیز ۱۰۴ ساله است.

بر پایه این گزارش ثبت نام اربعین حسینی که از ۲۷ تیر آغاز شده، همچنان ادامه دارد و آمار متقاضیان از ۲میلیون و ۳۴۰ هزار نفر عبور کرده که ۵۹ درصد را آقایان و ۴۱درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

مرزهای مهران، شلمچه و خسروی پرترددترین پایانه‌های ترددی زائران هستند و استان های تهران، خوزستان و خراسان رضوی بالاترین درصد ثبت نام برای حضور در اربعین حسینی را دارند.

