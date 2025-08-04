به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «غلامرضا ملکعلیپور» امروز دوشنبه، 13 مرداد 1404 در گفتوگویی با اشاره به سه محور اصلی کنگره شامل هنر، مدرسه و محله افزود: مردمی بودن، فراگیری عمومی و پیوند هنر با فرهنگ شهادت، مهمترین اصول این کنگره است که با تأکید مقام معظم رهبری در راستای ماندگاری هنر در تمامی مراحل اجرا شده است.
وی ادامه داد: در دهه گذشته بیش از ۶۰۰۰ یادواره محلهای و ۲۰۰۰ یادواره مدرسهای با مشارکت ۹۰ درصدی مردم و خانوادههای معظم شهدا برگزار شده است و دانشآموزان نقش محوری در اجرای برنامهها داشتند. بیش از ۲۱ هزار اثر هنری شامل دلنوشته، نقاشی و خوشنویسی نیز از مدارس دریافت شده است.
رئیس ستاد کنگره گفت: گستردگی برنامهها موجب شد تا کنگره از مرکز استان فراتر رفته و در ده شهرستان گیلان برگزار شود پنج شب نمایش میدانی با عنوان «جلوههای عاشقی» در شهرستانها و اجلاسیههای فرهنگی سهروزه برگزار خواهد شد.
وی افزود: فضاسازی شهری شامل بزرگترین دیوارنویسی استان به طول ۲۰۰۰ متر و نصب المانهای ورودی شهرها انجام شده و ساخت ۳۵ بارگاه شهدای گمنام و سازه دائمی کنگره با وسعت ۱۲ هزار متر مربع یادبودی ماندگار از شهدا خواهد بود.
ملکعلیپور به برنامههای کمیته فرهنگی اشاره کرد و گفت: اجرای «سمفونی مقاومت» و ده سرود در ده شب، برگزاری نمایشگاه فرهنگی با شعار «گیلان؛ پرچمدار حماسه، توحید و مقاومت» و تولید بیش از ۴۰ کتاب و رمان مرتبط با دفاع مقدس از اهم فعالیتها است.
وی همچنین از تولید فیلم سینمایی شهید املاکی و تهیه ۳۸ مستند و ۱۲ میانبرنامه رسانهای در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد.
رئیس ستاد کنگره درباره اجلاسیههای تخصصی اظهار کرد: این اجلاسیهها از ۷ تا ۱۷ شهریورماه برگزار میشوند و به موضوعات مختلف دفاع مقدس و نقش استان گیلان در پشتیبانی جنگ پرداخته میشود. گیلان در دوران دفاع مقدس با ارسال ۱۵۱۳ کامیون کمکهای متنوعی ارائه کرده است.
وی در پایان با اشاره به حمایت سردار سلامی از کنگره گفت: ایشان مردمیسازی، هنرآفرینی و روایتهای بومی را از اصول اصلی کنگره میدانست و تحقق این رویداد را آرزوی قلبی خود میشمرد.
------------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما