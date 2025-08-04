به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ثبتنام دوره آموزشی در مرکز هدایت علمی-تربیتی دین و تمدن با محورهای آموزشی مختلف از جمله مبادی فقه امنیت، آیات الاحکام امنیت و روابط بینالملل، فقه سیاست خارجی و فقه جنگ نرم، آغاز شد
این دوره آموزشی ویژه طلاب سطوح عالی و درس خارج در سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ است و شرکت در آن مزایایی همچون بهرهمندی از اساتید و دروس تخصصی، عضویت در میزهای پژوهشی مرتبط و استفاده از ظرفیت نخبگان عرصه امنیت و روابط بینالملل است.
بهرهمندی از شبکه تعاملی پژوهشی و کتابخانه تخصصی، استفاده از ظرفیت مراکز هدایت علمی معاونت آموزش حوزه و عدم تداخل با برنامههایعمومی و دروس خارج حوزه علمیه از جمله دیگر مزایای شرکت در دوره آموزشی مرکز هدایت علمی-تربیتی دین و تمدن است.
علاقه مندان برای ثبت نام در این دوره و دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند به آی دی @Moradi۳۵۶ در شبکه اجتماعی ایتا، پیام بدهند.
