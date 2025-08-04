به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ در ادامه‌ فعالیت‌های انسان‌دوستانه، بنیاد خیریه‌ی مجتمع بزرگ شرکت‌های ابراهیم‌زاده، تحت مدیریت عباس ابراهیم‌زاده، برای ۳۰۰ خانواده نیازمند در شهر مزار شریف بسته‌های غذایی توزیع کرد.

این بسته‌ها شامل اقلام ضروری خوراکی بوده و در میان خانواده‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در نقاط مختلف شهر پخش شده است.

مسئولان این بنیاد اعلام کردند که روند کمک‌رسانی به‌صورت منظم و شفاف ادامه خواهد یافت و در ماه‌های آینده، خانواده‌های بیشتری در نواحی مختلف استان بلخ تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

هدف از این اقدام، کاهش بخشی از فشار اقتصادی بر دوش مردم نیازمند و تقویت فرهنگ نیکوکاری در جامعه عنوان شده است.

این کمک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی و بحران اقتصادی، در شرایط دشواری به‌سر می‌برند.

