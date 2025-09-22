به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت شهدا و معلولین امروز دوشنبه در خبرنامه‌ای اعلام کرد که روند کمک‌رسانی به خانواده‌های نیازمند در استان کابل افغانستان ادامه دارد و در تازه‌ترین اقدام، به تعداد ۴۲۵ تن از زنان بیوه، یتیمان و افراد دارای معلولیت بسته‌های غذایی توزیع گردید.

این بسته‌ها شامل شش قلم مواد خوراکی از جمله آرد، روغن، برنج و اقلام دیگر بوده و به گفته این وزارت، روند توزیع به گونه عادلانه و منظم انجام شده است.

در مراسم توزیع این کمک‌ها، مولوی ثناءالله فرقانی رئیس تنظیم خدمات اجتماعی، ملا مطیع‌الله ابوالمختار رئیس نظارت از تطبیق پروژه‌های وزارت، صفی‌الله سدید رئیس تنظیم خدمات اجتماعی و نمایندگان مؤسسه خیریه حضور داشتند.

وزارت شهدا و معلولین خاطرنشان کرده است که چند روز پیش نیز کمک‌های مشابهی به همین تعداد افراد در استان کابل توزیع شده بود و این روند با همکاری مؤسسات خیریه ادامه خواهد یافت.

این کمک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از خانواده‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان بیوه و افراد دارای معلولیت، در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی به سر می‌برند و نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند.

...

پایان پیام/