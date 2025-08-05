به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سعید اوحدی در دیدار با خانواده سردار سپهبد شهید علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان کرد: مقام معظم رهبری مدظلهالعالی پیش از این دیدارها نیز میفرمودند که دغدغه خانواده شهدا را دارند، نگران آنها هستند و برای آنها دعا میکنند.
اوحدی به بیان روایتهایی از دیدار با خانواده شهدای مردمی از جمله خانواده شهیدان عباسی اورینی، خانواده شهید منصور عسگری از دانشمندان هستهای و دختر ایشان شهیده دکتر مرضیه عسگری پرداخت و بر روایتگری زندگی شهدا تاکید کرد و گفت: عمق جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به مراتب بیشتر از جنگ تحمیلی در سالهای دفاع مقدس است و این جنایات قابل مقایسه با جنگ سالهای دفاع مقدس نیست. دایرةالمعارف جنگ ۱۲ روزه با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه خواهد شد.
