در جنگ ۱۲ روزه ۴۰ کودک و نوجوان به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ویژهبرنامه «عصر شعر و خاطره» به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گرامیداشت کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل عصر روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون برگزار شد.
این آیین با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون، خانواده شهدای کودک از جمله آیما و هیدا زینلی، زهرا برزگر، محمدعلی، زهرا و هانیه بهمنآبادی و جمعی از شاعران کودک و نوجوان برگزار شد.
این آیین با قرائت قرآن از سوی محمدطه حاجیمحمدی، قاری ۱۳ ساله و حافظ کل قرآن کریم، آغاز شد. سپس شاعرانی چون حمید هنرجو، زهره باقری، اکرم السادات هاشمیپور، علیرضا حکمتی، نسترن حاتمی، لعیا شیرازی، فاطمه ناظری، طاهره شهابی، خاتون حسنی، سعیده اصلاحی، معصومه معصومزاده، مریم اسلامی، محمود پوروهاب، مریم زرنشان و صبا فیروزی، اشعاری در رثای شهدای کودک خوانش کردند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مراسم گفت: خانواده شهدا، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی، با حضورشان به ما افتخار بخشیدند. امروز به یاد شهدای کودک و نوجوان گردهم آمدهایم.
وی افزود: این مراسم نمادی از تجلیل از شهدای کودک و تکریم خانوادههای آنهاست. کانون پرورش فکری وظیفه دارد یاد این عزیزان را زنده نگه دارد.
علامتی با اشاره به ۳۶هزار شهید دانشآموز در جنگ تحمیلی و حدود ۴۰ شهید کودک و نوجوان در جنگ اخیر، تأکید کرد: این اعداد سند جنایت رژیم صهیونیستی است. این رژیم حتی به کودکان شیرخوار رحم نکرد. دو عضو کانون، از جمله آیما، در این جنگ به شهادت رسیدند که سندی بر جنایت استکبار و افتخاری برای کانون است.
وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۲۶۰ شهید از کانون داشتیم و امروز نیز چهار شهید داریم. ما خود را در کنار خانوادههای شهدا میدانیم و تلاش میکنیم با حضور این خانوادهها در جمع کودکان و نوجوانان، الگوهای ایثار و شهادت را ترویج دهیم.
علامتی خطاب به شاعران گفت: شما با قلم خود پیام ایثار و شهادت را منتقل میکنید. شعر و ادبیات شما اولین نشانههای فرهنگی یک ملت است. از شما میخواهیم این مفاهیم را در آثار خود برجسته کنید. کانون آماده حمایت از آثار شماست.
او با ابلاغ سلام وزیر آموزش و پرورش، افزود: دستور داده شده برای هر شهید کودک محتوا تولید و خاطرههای شفاهی آنها ثبت شود.
علامتی پیشنهاد کرد شاعران با خانواده شهدا ارتباط برقرار کنند تا صدای این شهدا باشند و تأکید کرد: قلم شما با نور شهدا مانا خواهد بود.
در بخش دوم، شقایق پایرنج، کمال شفیعی، مژگان بقاییپور، نیرهسادات هاشمی و پیوند فرهادی شعرخوانی کردند.
در ادامه آیین «عصر شعر و خاطره»، مادر شهیدان آیما و هیدا زینلی در سخنانی گفت: «در این ۵۳ روز، دو ساعت حضور در کنار شما بهترین لحظههای من بود. خانواده ما به شعر و ادب علاقهمند بود، بهویژه آیما که از سه سالگی داستانسرایی و شعرخوانی میکرد. به قول زندهیاد محمدعلی بهمنی: اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است.»
او افزود: «صحبت در برابر شما صاحبان قلم دشوار است.» او سپس از شب آخر و لحظههای حضورش کنار دو فرزند و همسر شهیدش سخن گفت.
در پایان، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری، با اهدای لوحی از این مادر شهید تقدیر کرد.
مریم علایی، سیدحبیب نظاری، نسرین شهبازی، بابک نیکطلب، طیبه شامانی، مرضیه رشیدی، فرشته ابراهیمیان، سورنا جوکار و امیرمحمد نانکلی عضو باشگاه قاف کانون پرورش فکری، دیگر شاعرانی بودند که در این جمع، به خوانش اشعار خود پرداختند.
یادآوری میشود دو هنرمند خوشنویس ابیاتی از شعر شاعران را به رشته تحریر درآوردند و علیرضا نورعلیپور، از مجریان صدا و سیما، اجرای برنامه را برعهده داشت
