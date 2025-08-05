بیانیه ستاد حقوق بشر به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»، بیانیهای صادر کرد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای به مناسبت «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»، ضمن انتقاد از سیاستها و مواضع غیر اصولی کشورهای مدعی حقوق بشر، اعلام کرد: کرامت انسانی در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید و آسیب قرار گرفته است. ریاکاری و پوشالی بودن ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی به حدی رسیده که دیگر نمیتوان آن را پشت شعارهای زیبا پنهان کرد. برای نمونه از یک طرف کنگره آمریکا از بنیامین نتانیاهو – فرمانده باند تبهکار رژیم صهیونیستی که به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دیوان بینالمللی کیفری است - با شکوه تمام تقدیر می کند و از طرف دیگر این جنایتکار بینالمللی رئیسجمهور متوهم آمریکا را که هیچ ابایی از جنگافروزی، تجاوز به خاک دیگر کشورها، ترور هدفمند مدافعان حقوق بشر، توسل به تحریم های غیرقانونی زورمدارانه، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، کودکان، زندانیان و مهاجران، خروج از معاهدات بینالمللی و ترتیبات و سازوکارهای حقوق بشری و تغییر اقلیمی، تحریم گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد و قضات بین المللی و ... ندارد را به عنوان نامزد جایزه صلح معرفی می نماید!! در حقیقت، این نمایش های مضحک، آخرین تیر ترکش نظام و تفکری است که میکوشد چهره خونین خود را پشت نقاب دموکراسی و حقوق بشر پنهان کند.
بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«چهاردهم مردادماه، یادآور تصویب سند مهم "اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" است. این مناسبت گرامی را به تمام آزاداندیشان و عدالت خواهان جهان تبریک عرض مینماییم. امیدواریم این سند ارزشمند که بر آموزههای والای دین مبین اسلام در زمینه حقوق و کرامت انسان استوار گردیده، بتواند الهامبخش ایجاد نظام عادلانه بین المللی باشد؛ نظامی که حقوق بشر را نه به مثابه ابزاری سیاسی در دست قدرتمندان، بلکه به عنوان تجلیگاه ارزشهای اصیل الهی و انسانی محقق سازد.
در چنین روزی از سال ۱۳۶۹ خورشیدی، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی (معروف به اعلامیه قاهره)، گامی اساسی در ارائه الگوی حقوقیِ برگرفته از تعالیم و ارزشهای اسلامی برداشتند. این اعلامیه، بازخوانی و بازاندیشی مبنایی و محتوایی در گفتمان غربی حقوق بشر به شمار میآید که بر انگاره های فردگرایانه، اومانیستی و لیبرالیستی استوار شده است.
نزدیک به ۱۸ سال بعد، در سال ۱۳۸۷، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد تا سالگرد تصویب این اعلامیه (۱۴ مرداد، برابر با ۵ آگوست) به عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» در تقویم کشورهای اسلامی ثبت شود. این تصمیم، نقطه عطفی در مسیر تلاشهای جهان اسلام برای مقابله با گسترش فرهنگ غربی و ترویج حکومتداری بر پایه ارزشهای دینی و تعالیم اسلامی بود.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح میکند که براساس شریعت اسلامی، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریت به مراحل پیشرفته ای در علوم مادی رسیده، اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حفاظت از حقوق و تمدن خویش دارد.
امروز بیش از هر زمان دیگری ثابت شده که پیشرفتهای مادی و گفتمان غربی حقوق بشر قادر به تضمین کرامت و حقوق انسانی و سعادت بشری نیست. این واقعیت تلخ به وضوح در همکاری آشکار و همدستی برخی دولتهای غربی به ویژه آمریکا - که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند - با رژیم صهیونیستی قابل مشاهده است، جایی که شاهد کشتار بیرحمانه غیرنظامیان بیگناه به ویژه زنان و کودکان هستیم.
رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مرتکب جنایاتی بیسابقه شده است: بیش از ۶۰ هزار غیرنظامی بیگناه در غزه را به شهادت رسانده که ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان می باشند، بیش از ۱۴۹ هزار نفر دیگر را مجروح کرده و از محاصره غذایی و ایجاد گرسنگی به عنوان سلاحی جمعی علیه کودکان استفاده نموده است. این رژیم جنایتکار در حمله ۱۲ روزه به خاک ایران نیز ۱۱۰۰ شهروند ایرانی را به شهادت رساند. در میان شهدا ۱۰۲ زن (شامل دو مادر باردار)، دهها کودک و نوجوان و ۱۴ دانشمند و استاد دانشگاه حضور داشتند. این رژیم با نقض سیستماتیک حقوق بینالملل، به عمد به زیرساختهای حیاتی از جمله بیمارستانها، مراکز درمانی، پایگاههای اورژانس و حتی آمبولانسها حمله کرد. این جنایات که با حمایت همهجانبه مالی، تسلیحاتی و سیاسی برخی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر انجام شده، نمونهای از وحشیگریهایی است که حتی در تاریکترین دورههای تاریخ نیز کمتر سابقه داشته و به روشنی نشاندهنده تفکّر خود برتر پنداری غرب است. تفکّری که خود را برای کشتار و تجاوز محق می داند و به اعتراف صدراعظم آلمان از یک رژیم کودک کش و اشغالگر استفاده می کند تا این "اقدامات و جنایات کثیف" را به نیابت از غرب انجام دهند.
ریاکاری و پوشالی بودن ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی به حدی رسیده که دیگر نمیتوان آن را پشت شعارهای زیبا پنهان کرد. برای نمونه از یک طرف کنگره آمریکا از بنیامین نتانیاهو – فرمانده باند تبهکار رژیم صهیونیستی که به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دیوان بینالمللی کیفری است - با شکوه تمام تقدیر می کند و از طرف دیگر این جنایتکار بینالمللی رئیسجمهور متوهم آمریکا را که هیچ ابایی از جنگافروزی، تجاوز به خاک دیگر کشورها، ترور هدفمند مدافعان حقوق بشر، توسل به تحریم های غیرقانونی زورمدارانه، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، کودکان، زندانیان و مهاجران، خروج از معاهدات بینالمللی و ترتیبات و سازوکارهای حقوق بشری و تغییر اقلیمی، تحریم گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد و قضات بین المللی و ... ندارد را به عنوان نامزد جایزه صلح معرفی می نماید!! در حقیقت، این نمایش های مضحک، آخرین تیر ترکش نظام و تفکری است که میکوشد چهره خونین خود را پشت نقاب دموکراسی و حقوق بشر پنهان کند. چگونه میتوان پذیرفت دولتی که خود را مدافع حقوق بشر میخواند، از جنایتکاری که کودکان را در آغوش مادرانشان به خاک و خون میکشند، تقدیر کند. این تناقض آشکار، سقوط اخلاقی تمدن غرب را به نمایش میگذارد و بیانگر وارونگی مفاهیم در گفتمان غربی است جایی که صلح به معنای جنگافروزی، و حقوق بشر به معنای توجیه جنایت به کارگرفته می شود!!!
مایه تأسف است که مدعیان حقوق بشر همواره کوشیده اند تا با نادیده گرفتن فرهنگ دیگر ملّتها، از جمله کشورهای مسلمان، ارزش های لیبرال و سکولار حاکم بر جامعه خود را در پوشش حقوق بشر بر جهان تحمیل کنند. گسترش توهین به ادیان و مذاهب و نفرت پراکنی علیه جامعه مسلمان و حمایتهای دولتی از این اقدامات تحت عنوان آزادی بیان، پدیده ای خطرناک است که اشاعه آن موجب تشدید تنش، نفرت پراکنی، اسلام هراسی و خشونت علیه مسلمانان میشود و تهدیدی علیه صلح و امنیّت و همزیستی مسالمت آمیز و تهدیدی علیه روابط دوستانه میان ملّتها و پیروان ادیان الهی به شمار میرود.
پرواضح است که به دلیل سیاستها و مواضع غیر اصولی کشورهای مدعی حقوق بشر، کرامت انسانی عصر کنونی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید و آسیب قرار گرفته است. سلطه جویی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، جنگ و کشتار افراد بی گناه به ویژه غیرنظامیان، تحمیل تحریم های ظالمانه توسط نظام سلطه، حمایت از گروه های تروریستی، مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی و فقر از مهم ترین تهدیدهایی هستند که صلح و ثبات جهانی را نشانه رفته و روز به روز بر ابعاد آنها به زیان بشریت افزوده می شود. در کنار این موارد، تداوم جنایات گسترده و وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و رفح و اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی مکرّر این باند جنایتکار و تروریست در سایر کشورها و حمایت همه جانبه دولتهای مدعی حقوق بشر از این جنایات و ناتوانی سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری در جلوگیری از این جنایات، آرمان دستیابی به صلح، عدالت، حقوق بشر و امنیّت انسانی را با چالش اساسی روبه رو ساخته است.
اکنون زمان آن رسیده است که کشورهای مسلمان و آزادگان جهان با توسّل جستن به آرمان وحدت بخش فلسطین آزاد، دستان یکدیگر را فشرده و بیش از پیش شریک دردها و غم و تهدیدات مشترک یکدیگر باشند. وحدت، رمز پیروی و اعتلای امّت اسلام و ملّت های منطقه است. همانطور که تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی در نتیجه وحدت و اجماع ایجاد شد.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما