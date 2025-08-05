به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران اسلامی، روز پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۹ صبح در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یک اربعین جانگداز و چهل روز از شهادت باشکوه و عروج خونین فرماندهان دلاور، دانشمندان بلندپایه و مردم بی‌دفاع که در جنایتی آشکار و تجاوزی برنامه‌ریزی‌شده از سوی رژیم صهیونیستی و حامی جنایتکار آن امریکا، به مظلومانه‌ترین شکل به شهادت رسیدند می‌گذرد. شهدایی که تلفیق نقش‌های راهبردی آنان در عرصه‌های علمی، دفاعی و اجتماعی، نماد تلاقی اراده ملی با قدرت بازدارندگی ایران و نشانه‌ای از تداوم راه روشن مقاومت در برابر دشمنان ایران اسلامی و گامی در امتداد قافله‌ای است که از کربلا تا امروز، پرچم عزت را بر دوش کشیده‌اند.

به همین مناسبت، به اطلاع عموم مردم قدرشناس می‌رساند که مراسم چهلم شهدای اقتدار ایران اسلامی، روز پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۹ صبح در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد.

از آحاد ملت فهیم و قدرشناس ایران دعوت می‌ شود تا با حضور گسترده در این مراسم، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با آرمان شهدا، ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

