  حماس: غزه به اردوگاه مرگ تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسامه حمدان» از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره از استمرار اقدام رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و گرسنه‌سازی مردم نوار غزه با حمایت ایالات متحده آمریکا و سکوت بین‌المللی خبر داد.

وی با اشاره به تلاش‌های مشترک واشنگتن و تل‌آویو برای انحراف نشست شورای امنیت سازمان ملل از بحران انسانی در غزه و تمرکز آن بر موضوع اسرا اعلام کرد: تاکنون ۱۸۰ نفر در غزه به دلیل گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند که ۹۳ تن از آنها کودک بوده‌اند.

این مقام ارشد حماس افزود: در جریان هدف قرار دادن متقاضیان کمک‌های بشردوستانه، تاکنون ۱۴۸۷ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۱۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.

به گفته وی، اکنون ۹۶ درصد از خانواده‌های غزه دچار ناامنی غذایی هستند و این منطقه با کمبود شدید شیرخشک کودکان و تجهیزات درمانی برای مقابله با گرسنگی مواجه است.

عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: همچنین بیش از ۲۲ هزار کامیون حامل کمک‌ها در پشت درهای بسته گذرگاه‌ها باقی مانده‌اند و رژیم صهیونیستی عمداً از ورود آنها جلوگیری می‌کند.

حمدان تصریح کرد: این ارقام باید هشداری جدی برای اعضای شورای امنیت باشد. امروز بیش از دو میلیون فلسطینی در اوضاعی زندگی می‌کنند که حتی از توصیف آن هم شرم داریم.

این مقام حماس افزود: غزه به اردوگاه مرگ تبدیل شده و آنچه امروز در غزه جریان دارد، از آنچه در هولوکاست رخ داد؛ فجیع‌تر است.

وی ضمن تأکید بر لزوم توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه عاملان آن خاطرنشان کرد: جنایات این رژیم نه تنها در غزه، بلکه در کرانه باختری نیز ادامه دارد و جامعه جهانی باید در برابر آن موضع‌گیری کند.

حمدان همچنین به وضع بحرانی اسرا در زندان‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: شمار اسرای فلسطینی به ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده و آنها در معرض شکنجه‌های جسمی و روحی شدید قرار دارند. تاکنون ۷۶ اسیر فلسطینی به دلیل شکنجه و اهمال پزشکی در زندان‌ها به شهادت رسیده‌اند.

به گفته این مقام حماس، شهادت‌های مستند زیادی از تعرض به اسرا و تخریب منظم روح و جسم آنها در اردوگاه‌های صهیونیستی وجود دارد، اما نهادهای حقوق‌بشری مربوطه یا سرکوب شده‌اند یا سکوت اختیار کرده‌اند.

وی افزود: در حالی که رژیم صهیونیستی از رسیدن دارو و غذا به مردم مظلوم غزه جلوگیری می‌کند، ادعای نگرانی برای اسرای خود را دارد. این در حالی است که اسرای اسرائیلی در اختیار مقاومت، همان غذایی را می‌خورند که مردم محاصره‌شده غزه می‌خورند.

حمدان در پایان با دعوت از اعضای شورای امنیت برای فشار به رژیم صهیونیستی جهت پایان دادن به این جنایت‌ها تأکید کرد: ما همواره آمادگی خود را برای تعامل مثبت با هرگونه درخواستی برای ورود کمک‌های غذایی به اسیران اسرائیلی در مقابل ورود کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه اعلام کرده‌ایم.

