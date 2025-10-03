ترامپ: اسرائیل باید فورا حملات به غزه را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از اسرائیل خواست تا حملات خود به نوار غزه را فورا متوقف کند تا زمینه برای آزادی همه اسرا در این منطقه فراهم شود. او همچنین بیانیه اخیر جنبش حماس را نشانه‌ای از آمادگی این جنبش برای برقراری صلحی پایدار دانست.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال با بیان این که مذاکرات درباره جزئیات طرح پیشنهادی او برای پایان جنگ در غزه همچنان در جریان است، افزود: این موضوع تنها به غزه محدود نمی‌شود بلکه به صلحی مربوط است که سال‌ها در خاورمیانه انتظار آن را می‌کشیدیم.

پیش‌تر، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که آمادگی فوری برای ورود به مذاکرات از طریق میانجی‌ها جهت بررسی همه جزئیات توافق دارد. حماس همچنین بر پذیرش پیشنهاد ترامپ برای آزادی همه اسرا، چه زنده و چه پیکرهای شهدا، تأکید کرده بود.

این جنبش همچنین بار دیگر موافقت خود را با واگذاری مدیریت نوار غزه به یک هیئت فلسطینی متشکل از شخصیت‌های مستقل، با اجماع ملی و حمایت کشورهای عربی و اسلامی، اعلام کرد.

با این حال حماس تصریح کرده است که هرگونه بحث درباره آینده غزه و حقوق ملت فلسطین باید در چارچوب اجماع ملی فلسطینی صورت گیرد.

یادآور می‌شود که کاخ سفید در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ طرحی مفصل ارائه کرده بود که بر آتش‌بس فوری در غزه و اجرای برنامه‌ای برای بازسازی و سامان‌دهی سیاسی و امنیتی این منطقه تأکید داشت.

